LIVE TEXT Consilierii pentru securitate națională vor informa liderii Coaliției celor dispuși despre documentele de negociere, afirmă un oficial ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1409

UPDATE 17:48 Consilierii pentru securitate națională care s-au reunit la Kiev pe 3 ianuarie vor informa liderii înainte de întâlnirea Coaliției celor dispuși, pe 6 ianuarie, cu privire la conținutul documentelor pregătite în cadrul procesului de negocieri pentru pace, a declarat Serhii Kyslytsya, viceprim-ministrul de Externe al Ucrainei, la o conferință de presă, potrivit Ukrinform.

„Avem un program foarte dinamic, deoarece încă de marți liderii Coaliției celor dispuși urmează să se întâlnească la Paris. Materialul pe care l-au primit (consilierii pentru securitate națională, n.r.) trebuie examinat în detaliu, astfel încât liderii să fie informați, și, în decurs de 48 de ore, toată lumea să se poată reuni la Paris și să aprobe politic elementele cheie ale documentelor pe care le-am prezentat astăzi”, a spus el.

Oficialul a adăugat că întâlnirea de astăzi de la Kiev a fost prima ocazie pentru consilierii pentru securitate națională să se familiarizeze cu documentele.

UPDATE 16:25 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat numirea lui Denîs Șmîhal, ministrul Apărării și fost prim-ministru al țării, la conducerea Ministerului Energiei al Ucrainei. Propunerea vine în urma unei remanieri politice majore, în cadrul căreia mai mulți oficiali de rang înalt au fost redistribuiți în alte funcții guvernamentale, scrie Ukrinform.

„Am purtat consultări cu prim-ministra Iulia Svirîdenko și mă bazez pe sprijinul parlamentarilor”, a declarat Zelenski pe 3 ianuarie.

Șmîhal, în vârstă de 50 de ani, a condus Ministerul Apărării timp de mai puțin de șase luni, după ce a fost numit în funcție în iulie. Descris de unii drept un tehnocrat loial președintelui, el a fost cel mai longeviv prim-ministru al Ucrainei, ocupând această funcție între 2020 și 2025.

Ministrul Justiției, Herman Halucenko, și ministra Energiei, Svitlana Hrîncuk, au fost demiși pe 19 noiembrie, după ce au fost implicați într-un scandal de corupție.

Înainte de a deveni prim-ministru, Șmîhal era în mare parte necunoscut publicului. Anterior, el a condus departamentul economic al administrației regiunii Liov din vestul Ucrainei și a candidat la alegerile parlamentare din 2014, ca independent.

UPDATE 13:35 La Kiev au sosit consilieri pentru probleme de securitate națională din țările europene, anunță Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, într-o postare pe Telegram.

„La întâlniri participă reprezentanți din Germania, Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Canada, Țările de Jos, Suedia, Norvegia și Danemarca, precum și NATO, Consiliul European și Comisia Europeană.

Urmează o zi de lucru intensă: probleme de securitate și economice, lucru cu documente-cadru, coordonarea pașilor următori împreună cu partenerii. Lucrăm”, a spus el.

Pe 30 decembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, după raportul secretarului Rustem Umerov, că s-a ajuns la un acord cu consilierii pentru securitate națională ai liderilor țărilor din „Coaliția de Voință” pentru o întâlnire la Kiev pe 3 ianuarie.

Pe 28 decembrie, Zelenski s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump, la reședința acestuia din Mar-a-Lago, Florida.

Liderii au discutat un proiect de acord care conturează garanții de securitate pentru Ucraina, precum și un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului. Planul inițial propus de SUA, în 28 de puncte, a exercitat de fapt presiuni asupra Kievului pentru a ceda, consolidând cererile maximaliste ale Rusiei. În cadrul unei conferințe de presă comune cu Zelenski, pe 28 decembrie, Trump a declarat că negocierile de pace se află în „stadiile finale”, fără a oferi detalii suplimentare.

UPDATE 09:30 116 confruntări de luptă au fost înregistrate între forțele ucrainene și trupele ruse de-a lungul liniei frontului, pe 2 ianuarie, notează Ukrinform.

Forțele ruse au efectuat un atac folosind două rachete și 57 de lovituri aeriene, în care au fost utilizate 153 de bombe aeriene ghidate. În total, au fost înregistrate 6358 de atacuri cu drone kamikaze și 3223 de incidente de bombardament, conform Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 09:15 74% dintre ucraineni se opun unui plan de pace care ar include retragerea Ucrainei din regiunea estică Donbas și limitarea dimensiunii armatei fără garanții de securitate credibile, potrivit rezultatelor unui sondaj publicat pe 2 ianuarie de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, scrie The Kyiv Independent.

Rezultatele sondajului, realizat între 26 noiembrie și 29 decembrie în rândul a aproximativ 1000 de ucraineni din întreaga țară, au arătat de asemenea că 69% dintre ucraineni susțin un plan de pace care ar îngheța războiul cu garanții de securitate, atâta timp cât Ucraina nu este obligată să recunoască oficial teritoriile ocupate de Rusia ca parte a Rusiei, a precizat Institutul Internațional de Sociologie din Kiev într-un comunicat de presă.

Rezultatele sondajului apar în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, își continuă eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina. Planul inițial în 28 de puncte, susținut de SUA, pe care ucrainenii — de la soldați la politicieni — l-au respins vehement drept „capitulare”, includea retragerea Ucrainei din Donbasul parțial ocupat de Rusia, reduceri ale dimensiunii armatei și renunțarea la ambițiile de aderare la NATO. Ucraina a criticat versiunea inițială pentru faptul că reflecta îndeaproape cererile maximaliste ale Rusiei.

Președintele Volodimir Zelenski a prezentat acordul revizuit în 20 de puncte pe 23 decembrie, care, dacă ar fi semnat de liderii Ucrainei, Rusiei, Statelor Unite și Europei, ar declanșa un armistițiu în războiul aflat aproape în al patrulea an.

UPDATE 09:05 Forțele ruse au lansat pe 2 ianuarie un atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din orașul Harkiv, ucigând două persoane și rănind cel puțin 31, inclusiv un bebeluș de șase luni, au anunțat autoritățile regionale.

Șaisprezece dintre răniți au fost internați în spital, inclusiv o femeie aflată în stare gravă, scrie presa ucraineană.

Atacul a distrus un bloc de locuințe cu cinci etaje și a avariat alte infrastructuri civile, un centru comercial și autoturisme, au precizat autoritățile locale. Intrarea unui alt bloc de locuințe cu patru etaje a fost avariată, la fel ca rețelele de contact, semafoarele și liniile electrice.