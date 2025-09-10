LIVE TEXT La câteva ore după ce a trimis drone în Polonia, Rusia condamnă atacul israelian asupra orașului Doha, numindu-l „încălcare gravă”. Război în Ucraina, ziua 1295

UPDATE 16:55 Rusia a condamnat recentul atac aerian al Israelului asupra Qatarului, numindu-l o „încălcare gravă a dreptului internațional”, la doar câteva ore după ce Israelul a lansat un atac aerian în masă asupra Ucrainei, în cadrul căruia 23 de drone au încălcat spațiul aerian polonez, scrie presa ucraineană.

Pe 9 septembrie, Israelul a efectuat un atac asupra unor lideri de rang înalt ai Hamas în timp ce aceștia se adunau în capitala Qatarului, Doha, un act pe care Ministerul rus de Externe l-a descris o zi mai târziu drept „o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a unui stat independent”.

Declarația a venit la doar câteva ore după ce până la 23 de drone rusești au violat spațiul aerian polonez în timpul unui atac în masă asupra Ucrainei, determinând armata poloneză să atace ținte rusești pentru prima dată în timpul invaziei la scară largă a Moscovei.

„Noaptea trecută, spațiul aerian polonez a fost încălcat de un număr imens de drone rusești”, a declarat premierul polonez Donald Tusk, adăugând că cele „care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte”.

„Încălcarea fără precedent a spațiului aerian polonez” a determinat NATO să activeze articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, Tusk declarând ulterior parlamentului polonez: „Această situație ne aduce cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial încoace”.

Dronele și rachetele rusești au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei și al altor membri NATO în timpul atacurilor asupra Ucrainei, dar până pe 10 septembrie nu a existat niciodată un caz confirmat în care apărarea locală să fi doborât vreuna.

UPDATE 14:45 Cel puțin 29 de civili au fost uciși și 30 răniți în atacuri rusești în Ucraina în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 10 septembrie, scrie The Kyiv Independent.

Cincisprezece regiuni au fost atacate, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Cele mai sângeroase atacuri au avut loc în regiunea Donețk, unde 28 de persoane au fost ucise și 20 rănite, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin. Cel puțin 25 de persoane au fost ucise și 18 rănite în satul Iarova, aflat în prima linie, când forțele rusești au bombardat locuitorii care așteptau la coadă pentru a-și primi pensiile.

În regiunea Hmelnițki, trei persoane au fost rănite, o fabrică de confecții fiind distrusă, iar o benzinărie, vehicule și clădiri din apropiere au fost avariate, au declarat oficialii locali.

În regiunea Jîtomîr, o persoană a fost ucisă și alte cinci rănite, în timp ce întreprinderi civile și case au fost avariate, potrivit guvernatorului Vitalii Bunechko.

În regiunea Harkiv, atacurile rusești au rănit patru persoane în 12 așezări, potrivit guvernatorului Oleh Syniehubov. Atacurile rusești din regiunea Herson au rănit două persoane și au avariat șase case, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin .

Rămâne neclar dacă Rusia a lovit sau a vizat vreo țintă militară sau strategică în atac, deoarece autoritățile ucrainene, în mare parte, nu dezvăluie astfel de informații din motive de securitate. Acest lucru face imposibilă verificarea numărului total de victime și pagube.

Atacurile evidențiază dependența Moscovei de atacuri aeriene la scară largă împotriva zonelor civile, în timp ce continuă să respingă apelurile Kievului pentru un armistițiu necondiționat.

Atacul de peste noapte a marcat și primul caz confirmat de doborâre a dronelor rusești care au încălcat spațiul aerian al forțelor poloneze. Potrivit Kievului, cel puțin opt aeronave rusești fără pilot au fost îndreptate spre Polonia.

„Moscova testează întotdeauna limitele posibilului și, dacă nu întâmpină o reacție puternică, rămâne la un nou nivel de escaladare”, a scris Zelenski despre atacuri.

UPDATE 12:55 În regiunea Jîtomîr în urma bombardamentelor rusești, o persoană a murit și cel puțin cinci au fost rănite. Au izbucnit incendii în mai multe locuri, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În raionul Jîtomîr, au fost avariate clădiri de locuit. Un localnic a fost rănit: cu arsuri de diferite grade, salvatorii l-au transportat la ambulanță, dar a decedat la spital.

Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au acordat ajutor unui număr de 26 de persoane, dintre care 3 copii.

În prezent, salvatorii efectuează operațiuni de stingere a incendiilor. La fața locului lucrează geniștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență. Voluntarii Echipei de Intervenție Rapidă a Crucii Roșii Ucrainene au organizat un punct de acordare a ajutorului victimelor.

În cartierul Berdichev a izbucnit un incendiu în clădirile zonei industriale, în district au avut loc incendii, au fost avariate o mașină și o clădire economică.

În total, până în prezent se cunosc 5 victime. Toate au fost transportate la unități medicale. Toate serviciile relevante lucrează la fața locului.

UPDATE 11:55 În noaptea de 10 septembrie, forțele ruse a lansat drone și rachete asupra Ucrainei din diferite direcții. Apărarea antiaeriană a doborât 413 ținte rusești. Acest lucru a fost comunicat de serviciul de presă al Forțelor Aeriene, scrie presa ucraineană.

„În noaptea de 10 septembrie (de la ora 17:00 pe 9 septembrie), armata rusă a lansat un atac combinat asupra teritoriului Ucrainei, folosind drone de luptă și rachete terestre, aeriene și maritime. În total, în timpul atacului, trupele radio-tehnice ale Forțelor Aeriene au detectat și urmărit 458 de mijloace de atac aerian”, se arată în comunicat.

Federația Rusă a lansat:

415 drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri din direcțiile Kursk, Breansk, Millerovo, Orel, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, Crimeea, dintre care peste 250 sunt Shahed;

42 rachete aeriene/aviatică X-101/Kaliber/X-59(69) din regiunea Saratov și din zona Mării Negre;

1 rachetă balistică Iskander-M/KN-23 din regiunea Voronej.

La ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 413 ținte aeriene:

386 de drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri;

27 rachete aeriene/aviate X-101/Kaliber/X-59(69).

Au fost înregistrate 16 rachete și 21 de drone de atac în 17 locații.

În plus, opt drone au ieșit din granițele statului Ucraina în direcția Republicii Polone.

UPDATE 9:05 Echipele de salvare ale Serviciului Național de Situații de Urgență din Volîn au stins un incendiu de proporții după un atac rusesc de noaptea trecută, anunță Serviciul.

„În această noapte, echipele Serviciului Național de Situații de Urgență din Volîn și pompierii locali din satul Țuman au intervenit pentru a stinge incendiul provocat de bombardamentul rusesc”, a scris Serviciul.

În raionul Luțk a luat foc o întreprindere. La momentul sosirii echipajelor de salvare, suprafața incendiului era de 1000 metri pătrați. Pompierii au lucrat câteva ore. Incendiul a fost stins în dimineața zilei.

În urma incendiilor, nu exista victime.