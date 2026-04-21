LIVE TEXT Rusia ar distruge gropile comune de lângă Mariupol, sugerează imagini din satelit. Război în Ucraina, ziua 1518

UPDATE 22:00 Consiliul orașului Mariupol, care operează în exil de când Rusia a ocupat orașul în 2022, a publicat pe 21 aprilie imagini din satelit care indică distrugerea unui loc de înmormântare comună în așezarea Mangush, lângă Mariupol, scrie Kyiv Independent.

Locul a fost folosit pentru a îngropa locuitorii care au murit în timpul asediului rusesc al orașului în 2022, potrivit Centrului pentru Studiul Ocupației din Ucraina.

Centrul a analizat imagini din satelit ale locului de înmormântare, realizate între 2022 și 2026. Zona, unde forțele rusești ar fi stabilit unele dintre primele gropi comune, pare să fi fost transformată în ceea ce este descris ca un loc de reparații drumuri.

Conform estimărilor preliminare, cel puțin 22 de mii de civili au fost uciși în timpul asediului rusesc de 86 de zile al orașului Mariupol, relatează centrul.

„Numărul real al victimelor ar putea fi semnificativ mai mare. Ocupanții ruși ascund adevărata amploare a pierderilor, precum și crimele de război comise în timpul încercuirii, bombardamentului și ocupării orașului”, a declarat Consiliul orașului Mariupol.

Autoritățile ruse neagă responsabilitatea pentru crimele de război din Mariupol și nu recunosc numărul de morți raportat, descriind pe scară largă acțiunile lor din oraș drept eliberare. Excavarea gropilor comune și identificarea victimelor vor fi probabil posibile doar după ce orașul va fi deocupat.

Având în vedere că Mariupolul se află acum în al cincilea an sub ocupație rusă și că dovezile de pe teren sunt din ce în ce mai mult distruse, perspectivele de dreptate pentru victimele asediului sunt în scădere.

Documentarul ucrainean 20 de zile în Mariupol, regizat de Mstislav Cernov, prezintă o parte din asediu și a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun documentar la cea de-a 96-a ediție a Premiilor Academiei din 2024.

UPDATE 15:50 Trei femei au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra orașului Bohoduhiv. Oleg Sinegubov, șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv, a scris despre acest lucru pe Facebook.

„Inamicul a atacat din nou Bohoduhîv. În urma atacului cu drone, o femeie de 46 de ani a suferit răni, în timp ce o femeie de 18 ani și una de 83 de ani au suferit reacții acute de stres. Personalul medical le acordă asistența necesară”, se arată în postare.

Potrivit lui Sinegubov, două clădiri rezidențiale și o clădire agricolă au fost avariate. Serviciile competente se ocupă de remedierea consecințelor bombardamentului.

UPDATE 11:44 Numărul persoanelor rănite în timpul atacului masiv cu drone asupra centrului regional al Sumî a crescut la 15 persoane, printre care trei copii, a anunțat Poliția Națională a Ucrainei.

„Au fost avariate obiective de infrastructură civilă, clădiri ale instituțiilor de învățământ, unități medicale, blocuri de locuințe, spații ne-rezidențiale și autoturisme private”, au precizat oamenii legii.

În Sumă a fost înființat un centru de comandă pentru lichidarea consecințelor atacului. La fața locului lucrează serviciile necesare, inclusiv forțele de ordine, echipele de salvare și reprezentanții autorităților locale.

În plus, în urma atacurilor Rusiei, în comunitatea Putivl au fost rănite 4 femei, câte o persoană în comunitățile rurale Nedrîgailiv, Velîkopîsariv și Mîkolaiv.

UPDATE 11:34 Marți dimineață, drone rusești au atacat cartierul Central din Herson. Un bărbat a murit în urma atacului, a informat șeful administrației militare regionale, Alexander Prokudin. Bărbatul avea 54 de ani și a suferit răni mortale.

UPDATE 08:30 Trupele ruse au atacat orașul Sumî în noaptea de 20 spre 21 aprilie. Mai multe lovituri au fost înregistrate simultan într-o zonă rezidențială, a comunicat Poliția Națională a Ucrainei. A fost lovit acoperișul uneia dintre unitățile medicale.

Până în această dimineață se știe despre cel puțin șase răniți, printre care un adolescent. Datele privind ceilalți răniți sunt în curs de clarificare.

La fața locului lucrează echipele de anchetă, precum și geniști, care inspectează și documentează consecințele distrugerilor.