LIVE TEXT Trupele rusești au bombardat 11 așezări din regiunea Sumî, provocând distrugeri. Război în Ucraina, ziua 1453

UPDATE 10:50 În ultima zi, trupele rusești au efectuat peste 20 de atacuri cu obuze asupra a 11 așezări din regiunea Sumî, provocând pagube și distrugeri ale infrastructurii.

Reprezentanții Administrației Militare Regionale Sumî au relatat despre aceasta pe Telegram .

„În timpul zilei, din dimineața zilei de 14 februarie până în dimineața zilei de 15 februarie 2026, trupele ruse au efectuat aproape 20 de atacuri asupra a 11 așezări din 9 comunități teritoriale ale regiunii”, se arată în raport.

Majoritatea atacurilor au fost raportate în raioanele Sumî și Șostka.

Se observă că trupele rusești au folosit mortiere, artilerie, drone FPV, drone și bombe aeriene ghidate.

În urma atacurilor, o casă privată a fost avariată în comunitatea Velika Pisarivka, o clădire nerezidențială a fost avariată în comunitatea Șostka, iar o clădire rezidențială privată a fost distrusă în comunitatea Seredina-Buda.



09:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul de stat american, Marco Rubio, au discutat în cadrul unei întâlniri la München despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și despre următorii pași în negocierile trilaterale.

Biroul Președintelui Ucrainei a oferit detalii despre discuții, relatează Ukrinform.

„Șeful statului l-a informat despre situația de pe prima linie, despre atacurile rusești în curs și despre consecințele atacurilor asupra sistemului energetic. Unul dintre subiectele discutate în timpul întâlnirii a fost modul în care Ucraina poate fi asistată cu rachete de apărare aeriană în contextul vremii reci”, se arată în comunicat.



Zelenski și Rubio au acordat, de asemenea, o atenție deosebită procesului diplomatic și negocierilor în format trilateral.

Zelenski a mulțumit Statelor Unite pentru abordarea sa constructivă și a subliniat importanța asigurării faptului că întâlnirile planificate la Geneva sunt productive.

Părțile au discutat, de asemenea, succesiunea pașilor următori. Ucraina consideră că, în cele din urmă, ar trebui să aibă loc o întâlnire la nivel de lideri pentru a rezolva cele mai dificile probleme, se arată în declarație.