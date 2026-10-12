LIVE TEXT Harkivul, atacat de Rusia. Cel puțin 15 persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1692

UPDATE 11:00 Dronele rusești au atacat orașul Harkiv și suburbiile sale, scrie Novaia Gazeta Europe.

Dimineața, o dronă rusă a lovit un bloc de locuit din orașul Harkiv, a declarat primarul orașului, Igor Terehov. Într-una dintre clădirile blocului, etajele de la 7 la 9 au fost distruse. Cel puțin 12 persoane au fost rănite.

Ulterior, o altă dronă a lovit un alt bloc de locuit din oraș, trei persoane fiind rănite, a declarat șeful administrației regionale din Harkiv, Oleg Sinegubov. În total, au fost înregistrate cinci lovituri în cartier — o altă dronă a căzut pe teritoriul unei proprietăți private.

În această noapte, Rusia a lansat, de asemenea, un atac cu rachete asupra suburbiilor orașului Harkiv. În urma atacului, trei persoane au murit, iar 22 au fost rănite. Mai exact, a fost lovit un magazin din localitatea Pesocin.

UPDATE 08:20 Operațiunile de căutare și salvare au fost finalizate la locul unui atac rusesc asupra unei clădiri rezidențiale din Zaporijjea, care a avut loc sâmbătă, 10 octombrie. Douăzeci de persoane au fost ucise, inclusiv patru copii.

Potrivit Ukrinform, Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a relatat acest lucru pe Facebook.

Impactul unei bombe aeriene rusești a provocat prăbușirea unei secțiuni a unui bloc de apartamente cu trei etaje. Alte clădiri și case private au fost, de asemenea, avariate. Salvatorii au demontat structurile avariate ale clădirii rezidențiale și au îndepărtat aproximativ 320 de tone de moloz.

Echipele de căutare și salvare, inclusiv unități canine din regiunile Donețk și Dnipropetrovsk, au fost implicate în operațiune, alături de personal care efectua alte lucrări de intervenție urgentă.

Atacul aerian rusesc din 10 octombrie a ucis în total 20 de persoane în capitala regională, inclusiv patru copii. Alte 17 persoane au fost rănite, inclusiv trei copii.