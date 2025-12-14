LIVE TEXT Forțele ucrainene au atacat un depozit de petrol din Crimeea și un tren care transporta combustibil pentru armata rusă. Război în Ucraina, ziua 1389

UPDATE 18:05 În Crimeea, aflată temporar ocupată, operatori de drone din cadrul Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au lovit un depozit de petrol din Batumine și un tren din apropierea orașului Yantarne care transporta combustibil pentru forțele armate ale Rusiei, scrie presa ucraineană.

În noaptea de 13 spre 14 decembrie, unitățile Forțelor Operaționale Speciale ucrainene au folosit drone de atac FP-2 pentru a lovi ținte inamice în teritoriile ocupate temporar ale regiunii Donețk și Republicii Autonome Crimeea.

În Crimeea, lângă Yantarne, drone de atac au lovit un tren în mișcare care transporta combustibil pentru forțele de invazie și un depozit de petrol din Batumine.

În Marianivka, regiunea Donețk, Forțele Operaționale Speciale au lovit o stație de război electronic Volna-2, iar în zona Dokuceaievsk, au lovit un centru de instruire pentru operatori de drone FPV.

Rapoartele anterioare au precizat că forțele ucrainene au atacat instalațiile rafinăriei de petrol Afipsky din regiunea Krasnodar a Rusiei, depozitul de petrol Uryupinsk din regiunea Volgograd și au efectuat atacuri asupra instalațiilor și țintelor inamice din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei.

UPDATE 16:00 Ucraina se pregătește pentru o întâlnire cu Statele Unite și lucrează la toate detaliile proiectelor comune de documente, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Ne pregătim pentru o întâlnire cu partea americană. Există multe detalii importante și lucrăm temeinic la fiecare punct al fiecărui proiect. Esențial este ca toți pașii asupra cărora convenim cu partenerii să funcționeze în practică pentru a oferi o securitate garantată. Doar garanțiile fiabile pot aduce pacea”, a scris Zelenski.

Acesta și-a exprimat speranța că partenerii vor continua să colaboreze în mod constructiv.

Sursa: Ukrinform

UPDATE 14:30 În Zaporijjea, în urma unei serii de atacuri rusești, au fost răniți zece oameni, inclusiv un copil și angajați ai Serviciului de Urgență și Poliției Rutiere, raportează Serviciul.

În jurul orei 11:00, trupele rusești au lansat atacuri asupra centrului regional.

Potrivit informațiilor preliminare, în urma bombardamentelor au fost răniți zece oameni, printre care un copil, angajați ai Serviciului de Urgență și ai Poliției Rutiere. Numărul persoanelor afectate este în curs de verificare.

Într-unul dintre cartierele orașului a fost avariat fațada unui magazin, iar într-altul au luat foc mai multe mașini pe o suprafață de 30 metri pătrați. De asemenea, au fost deteriorate și clădiri rezidențiale.

Ca urmare a unui atac repetat, a fost rănit un salvator care venise să stingă incendiul, iar un angajat al Poliției Rutiere a fost, de asemenea, rănit.

UPDATE 12:20 O persoană a fost ucisă, iar alți patru au fost răniți în regiunea Donețk ca urmare a agresiunii rusești din ultimele 24 de ore, transmite Vadym Filashkin, șeful Administrației Militare Regionale Donețk.

„Pe 13 decembrie, rușii au ucis un locuitor al regiunii Donețk în Kostiantynivka. Alte patru persoane din regiune au fost rănite în timpul zilei”, a scris Filashkin.

În total, de la începutul invaziei rusești de amploare, 3767 de persoane au fost ucise în regiunea Donețk, iar alte 8585 au fost rănite. Numărul victimelor rusești nu include Mariupol și Volnovaha.

UPDATE 10:00 În noaptea de 14 decembrie, forțele ruse au atacat cu o rachetă balistică Iskander-M și cu 138 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de UAV-uri, din direcțiile: Orel, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, Șatalovo și Gvardiiske, raportează Forțele Aeriene de Apărare a Ucrainei.

Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 110 drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de UAV-uri în nordul, sudul și estul țării.

Totodată, a fost confirmată lovirea unei rachete și a 10 drone de atac în 6 locații.

„Atacul continuă, în spațiul aerian se află aproximativ 18 drone. Respectați regulile de siguranță”, au anunțat Forțele.

UPDATE 9:00 În orașul Sumî, o dronă de atac a lovit un bloc de locuințe noaptea trecută, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma impactului, cele mai mari pagube au fost înregistrate la etajele superioare ale clădirii rezidențiale cu mai multe etaje.

„Salvatorii au ajuns la fața locului din primele minute după atac. Zona a fost inspectată, iar cetățenilor li s-a acordat primul ajutor și sprijinul necesar”, a anunțat Serviciul.

În urma atacului a fost sparte ferestrele și a avariat mijloace de transport civile.

Potrivit informațiilor preliminare, nu sunt persoane rănite.