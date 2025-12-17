LIVE TEXT UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1392

UPDATE 22:00 Uniunea Europeană pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care urmează să fie adoptat până la 24 februarie 2026 — a patra aniversare a invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina. Informațiile au fost comunicate pentru Suspilne de către un înalt diplomat al UE.

Potrivit acestuia, Comisia Europeană lucrează deja la pachet, prezentarea acestuia fiind așteptată în ianuarie 2026, iar discuțiile între țările membre nu au început încă.

UPDATE 21:50 Membrii Parlamentului European, reuniți în sesiune plenară, s-au pronunțat miercuri în favoarea unui „spațiu Schengen militar”, prin eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe și echipament militar în Uniunea Europeană și prin modernizarea rețelelor feroviare și rutiere, a tunelurilor și podurilor, transmite Agerpres.

O rezoluție în această privință, elaborată pe baza rapoartelor elaborate de Petras Austrevicius, din grupul Renew și Roberts Zile, din partea grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, a fost adoptată în plenul PE cu 493 de voturi pentru, 127 de voturi contra și 38 de abțineri.

UPDATE 21:45 Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a numit europenii „porci” și a declarat că Rusia preferă o soluționare diplomatică a războiului, însă a avertizat că, dacă Ucraina și partenerii săi refuză ceea ce el a numit un „dialog substanțial”, Moscova este pregătită să continue cucerirea de teritorii prin mijloace militare, scrie The Guardian.

Într-o întâlnire cu militari ruși, Putin a declarat că „porcii Europei imediat s-au alăturat fostei administrații de la Washington, sperând că vor profita astfel de la colapsul țării noastre”.

Totodată, acesta și-a reiterat afirmația privind necesitatea de a „elimina cauzele profunde ale conflictului” prin diplomație, afirmând totodată că Rusia va căuta să „elibereze pământurile sale istorice” prin forță. De asemenea, el a reluat planurile de creare și extindere a unei așa-numite „zone tampon de securitate”.

„Am prefera să facem acest lucru și să eliminăm cauzele profunde ale conflictului prin diplomație. Dar dacă țara adversă și patronii săi străini refuză o discuție substanțială, Rusia va obține eliberarea pământurilor sale istorice prin mijloace militare. Sarcina de a crea și extinde o zonă tampon de securitate va fi, de asemenea, urmărită în mod consecvent”, a declarat Vladimir Putin

UPDATE 16:45 A fost restabilită alimentarea cu energie electrică pentru aproape 584 de mii de consumatori din regiunea Odesa, în urma atacului masiv al Rusiei, din 13 decembrie, scrie Ukrinform.

„Numai în ultimele 24 de ore, am reușit să realimentăm cu energie electrică peste 250 de mii de gospodării suplimentare”, se arată în comunicatul DTEK Group, firmă din domeniul energetic.

Totuși, sursa citată scrie că circa 33 de mii de locuințe din regiune rămân fără electricitate. Lucrătorii din domeniul energiei utilizează toată energia disponibilă în regiune și furnizează energie utilizatorilor timp de cel puțin câteva ore. Lucrările de reparații sunt în desfășurare non-stop, dar sunt complexe și necesită timp, relatează Urkinform.

În noaptea de 12 spre 13 decembrie, forțele ruse au atacat masiv regiunea Odesa, a declarat șeful administrației militare regionale, Oleh Kiper.

„În timpul nopții, au fost afectate facilități civile, energetice și de infrastructură industrială. Ca urmare a atacurilor, au izbucnit incendii și au fost avariate clădiri administrative și facilități energetice. Salvatorii lucrează pentru a elimina consecințele. În unele zone ale regiunii există pene de curent”, a spus oficialul local.

UPDATE 14:35 Diplomații americani și europeni care s-au întâlnit cu liderii ucraineni la Berlin în ultimele zile au aprobat două documente care prezintă garanții de securitate, a relatat The New York Times, citând oficiali familiarizați cu detaliile planului de pace. Aceste garanții includ desfășurarea unui contingent european în Ucraina, cooperarea sporită în domeniul serviciilor de informații ale SUA și menținerea unei armate ucrainene reduse, dar semnificative și bine echipate, în timp de pace, scrie sursa citată.

Problema teritorială rămâne principalul obstacol. Oficialii americani, însă, și-au exprimat încrederea că și aceasta poate fi rezolvată, notează The New York Times.

Conform pulbicației, trupele europene vor fi staționate în vestul Ucrainei, departe de zona demilitarizată propusă. Acestea vor fi destinate să servească drept factor de descurajare împotriva unei posibile agresiuni viitoare din partea Rusiei. „Coaliția țărilor dispuse” a elaborat un plan pentru desfășurarea contingentului european, a anunțat premierul britanic, Keir Starmer. La rândul său, serviciile de informații americane vor monitoriza ca încetarea focului să fie respectată de ambele părți, pentru a preveni escaladarea unor ciocniri armate minore într-un nou război. La fel, serviciile america vor monitoriza pentru a identifica acțiunile rusești care ar putea fi pregătiri pentru o invazie repetată.

Obiectivul principal după instaurarea păcii va fi creșterea efectivelor Forțelor Armate Ucrainene la un nivel „în timp de pace” de 800 de mii de soldați echipați cu arme moderne și care urmează antrenamentul necesar. Acest lucru ar trebui să servească drept un factor de descurajare puternic pentru Rusia, scrie sursa citată.

UPDATE 13:23 Armata rusă a lansat bombe aeriene asupra orașului Zaporijia. În rezultat, un bloc de locuit a fost avariat, raportează Ivan Fedorov, șeful Comandamentului Operațiunilor Militare Speciale din Zaporijia.

Potrivit acestuia, 26 de persoane au fost rănite în urma bombardamentului rusesc, inclusiv un copil.

La fel, în urma atacului trupelor ruse, a fost avariată o instalație de infrastructură și o clădire rezidențială. Toți răniții primesc îngrijirile medicale necesare, a punctat Fedorov.

UPDATE 11:14 În noaptea de 17 decembrie, forțele militare ucrainene au atacat cu drone mai multe instalații rusești de rafinare a petrolului, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene.

Conform autorităților ucrainene, dronele au lovit infrastructura rafinăriei de petrol din orașul Slaviansk-pe-Kuban din Regiunea Krasnodar a Rusiei. În urma atacului, s-au înregistrat explozii și un incendiu.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, Rafinăria de Petrol Slavianski, începând cu 2025, procesa aproximativ 5,2 milioane de tone de țiței și condensat pe an.

Depozitul de petrol Nikolayevskaya din Regiunea Rostov din Rusia a fost, de asemenea, lovit. Un rezervor de stocare și nava fluvială „Căpitanul Gibert” au fost avariate. În plus, dronele de atac ucrainene au lovit un depozit de artilerie de câmp aparținând unei unități a Brigăzii Logistice 101 Separate a Rusiei în Regiunea Luhansk ocupată temporar, scrie Statul Major General al Ucrainei.

8:16 De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, Poliția Națională a Ucrainei a identificat peste 490 de cazuri de trafic de persoane. Această cifră a fost raportată de adjunctul șefului Poliției Naționale a Ucrainei, Andrii Niebytov, în timpul celei de-a 13-a Conferințe Globale INTERPOL privind Traficul de Persoane și Introducerea Clandestină de Migranți pentru grupuri de experți, relatează Ukrinform, citând Departamentul de Comunicare al Poliției Naționale a Ucrainei.

„Combaterea traficului de persoane este una dintre prioritățile Poliției Naționale. De la începutul invaziei la scară largă, ofițerii de poliție au expus peste 490 de cazuri de trafic de persoane. Un total de 274 de traficanți au fost notificați oficial cu privire la suspiciuni, iar 18 grupuri organizate de traficanți au fost destructurate”, a declarat Niebytov.

Potrivit acestuia, anchetele au identificat 414 victime ale traficului de persoane, acesta fiind cel mai mare număr înregistrat în 2025, inclusiv 190 de femei, 173 de bărbați și 51 de copii.

În cadrul conferinței, experții au discutat rezultatele operațiunilor speciale internaționale la care a participat Poliția Națională a Ucrainei, noile provocări legate de traficul de persoane și migrația ilegală, contramăsurile inovatoare, protecția victimelor în era digitală și cooperarea transfrontalieră.

INTERPOL a evidențiat printre cazurile de succes o operațiune ucraineană care a eliberat 13 cetățeni uzbeci din sclavia prin muncă. Aceștia fuseseră ținuți captivi de un grup criminal condus de un cetățean chinez.

„Aceste rezultate confirmă faptul că Poliția Națională a Ucrainei este un partener de încredere în protejarea drepturilor omului și ia măsuri reale pentru eradicarea sclaviei moderne”, a subliniat Niebytov.

De asemenea, el a asigurat că poliția ucraineană se pregătește să răspundă provocărilor postbelice, menționând că se așteaptă o creștere a infracțiunilor legate de traficul de persoane și traficul de migranți.

„De aceea, poliția pentru migrație își consolidează activ capacitățile profesionale, instituționale și tehnice. Ofițerii sunt instruiți și își îmbunătățesc capacitățile IT pentru a combate traficul de persoane în spațiul cibernetic”, a concluzionat șeful adjunct al Poliției Naționale.