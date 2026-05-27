LIVE TEXT Forțele lui Putin au lansat un atac asupra unei ferme din regiunea Cernihiv: o femeie a murit, iar un bărbat a fost grav rănit. Război în Ucraina, ziua 1554

UPDATE 13:56 Miercuri, 27 mai, forțele ruse au lansat un atac asupra unei ferme din regiunea Cernihiv. Conform autorităților militare ucrainene, o femeie a decedat, iar un bărbat a fost rănit.

„(…) În urma bombardamentului, au fost distruse clădiri ale unor întreprinderi locale — o fermă de porci și o fermă de bovine. Din păcate, atacul a provocat moartea unei persoane: o angajată a fermei de porci, născută în 1976, și-a pierdut viața. De asemenea, un tractorist al întreprinderii, născut în 1986, a suferit răni grave la cap. În prezent, victima, aflată în stare gravă, este transportată la Spitalul Regional din Cernihiv pentru a primi asistență medicală de urgență.

Circumstanțele suplimentare, precum și amploarea exactă a distrugerilor și consecințele atacului inamic sunt în curs de clarificare. Rusia este un stat terorist!”, a declarat șeful Administrației militare, Oleksandr Seliverstov.

UPDATE 09:56 Robert Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, a declarat pe 26 mai că forțele ucrainene au identificat 500 de potențiale ținte în Belarus, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că Belarus ar putea deveni implicat mai direct în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, scrie The Kyiv Independent.

Brovdi, cunoscut drept „Madyar”, l-a avertizat pe dictatorul belarus Alexandr Lukașenko împotriva unor acțiuni care ar putea atrage și mai mult Minskul în război, afirmând că forțele ucrainene au identificat deja ținte pe teritoriul Belarusului și avertizând asupra riscului escaladării tensiunilor cu Kievul. Brovdi nu a precizat ce tipuri de ținte au fost identificate și nici în ce circumstanțe acestea ar putea fi lovite.

Declarațiile comandantului ucrainean vin pe fondul îngrijorărilor sporite privind rolul Belarusului în războiul Rusiei. Belarus, un aliat al Kremlinului, a permis trupelor ruse să folosească teritoriul său drept bază de lansare la începutul invaziei pe scară largă și a continuat să sprijine Moscova pe tot parcursul războiului.

În ultimele săptămâni, Kievul a avertizat în repetate rânduri că Belarus ar putea fi atras mai direct în conflict, pe măsură ce Rusia și Belarus își intensifică cooperarea militară și desfășoară exerciții comune, inclusiv simulări nucleare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat public, de asemenea, Belarusul să nu își asume un rol mai amplu în război, afirmând că vor exista „consecințe” și că Ucraina este pregătită să ia „măsuri preventive” ca răspuns la eventuale amenințări.

Ministerul belarus al Apărării a susținut pe 21 mai că Rusia a transferat focoase nucleare pe teritoriul Belarusului în cadrul unor exerciții militare comune. Între timp, Lukașenko a respins acuzațiile privind o implicare sporită a Belarusului în război și a declarat că este pregătit să se întâlnească „oriunde” cu Zelenski pentru a discuta relațiile dintre cele două țări.

Avertismentul și îngrijorările mai ample legate de rolul Belarusului în război coincid cu prima vizită oficială la Kiev a liderei opoziției belaruse aflate în exil, Svetlana Tihanovskaia, efectuată pe 26 mai.

UPDATE 09:40 15 persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc cu rachete asupra regiunii Zaporijjea. În total, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 616 atacuri asupra a 34 de localități din regiune, anunță Șeful Administrației militare din Zaporijjea, Ivan Fedorov.

„Au fost primite 89 de raportări privind avarierea infrastructurii, locuințelor, automobilelor și gospodăriilor”, a spus el într-o postare pe Telegram.

UPDATE 08:10 Norvegia a semnat un acord cu UE prin care va oferi Ucrainei 425 de milioane de coroane norvegiene (aproximativ 40 de milioane de euro) pentru producția descentralizată de energie, energie regenerabilă, stocarea energiei în baterii și sisteme energetice locale flexibile, scrie Ukrinform.

„Norvegia va oferi 425 de milioane de coroane norvegiene pentru a ajuta Ucraina să restabilească reziliența sistemului său energetic”, se arată într-un comunicat.

Asistența este axată pe producția descentralizată de energie, energia regenerabilă, stocarea energiei în baterii și sistemele energetice locale flexibile. Această finanțare va consolida reziliența aprovizionării cu energie a Ucrainei, va contribui la accelerarea redresării și va asigura funcționarea serviciilor critice.

„Ucraina trebuie să treacă cu bine peste iarna care urmează, construind în același timp un sistem energetic mai puțin vulnerabil la atacuri. În cooperare cu UE, Norvegia oferă 425 de milioane NOK pentru consolidarea securității energetice a Ucrainei. Această finanțare va ajuta Ucraina să răspundă nevoilor urgente, contribuind totodată la redresarea, modernizarea și parcursul său către aderarea la UE”, a declarat ministrul norvegian de externe, Espen Barth Eide.

„Iarna poate părea încă departe, dar pregătirile trebuie făcute acum”, a adăugat acesta.

„Contribuția Norvegiei reprezintă promisiuni transformate în fapte. Ea va ajuta Ucraina să se pregătească pentru următoarea iarnă și să se apropie de sistemul energetic al UE, de locul său în Uniunea Europeană. Accentul pus pe sursele regenerabile și pe producerea descentralizată a energiei contribuie la securitatea energetică a Ucrainei. De asemenea, apropie și mai mult Ucraina de prioritățile actuale ale UE prin tranziția verde”, a declarat comisara europeană pentru extindere, Marta Kos.