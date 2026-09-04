LIVE TEXT Deputații au susținut în prima lectură: Tractoarele și utilajele agricole vor putea fi puse pe piață doar după omologare

Vineri, 4 septembrie, Parlamentul R. Moldova se întrunește în ședință. Deputații vor examina în prima lectură modificări la Legea bugetului de stat pe anul 2026 și acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional, la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 și la Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2026.

UPDATE 12:42 Ministra Economiei, Victoria Belous, prezintă proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 nr. 322/2025 și acordarea plăților unice cu caracter excepțional.

UPDATE 12:40 Parlamentul a susținut în prima lectură proiectul de lege privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și transpune în legislația națională standarde europene. Documentul stabilește că aceste tipuri de vehicule trebuie proiectate, construite și asamblate astfel încât să se minimizeze riscul de rănire a ocupanților vehiculului și a altor participanți la procesul tehnologic.

Potrivit documentului, tractoarele, remorcile, mașinile interschimbabile tractate și componentele acestora pot fi puse pe piață, înmatriculate sau date în exploatare numai dacă sunt omologate și însoțite de un certificat de conformitate. Documentul va confirma că acestea asigură un nivel corespunzător de siguranță în funcționare, de protecție a mediului și de siguranță la locul de muncă și nu pun în pericol sănătatea și siguranța persoanelor.

Autoritatea de omologare, precum și cea de supraveghere a pieței vor fi desemnate sau instituite de Guvern. În cazul vehiculelor importate, care dețin deja omologare în baza regulamentelor CEE-ONU la care țara noastră este parte, autoritatea de omologare nu va repeta procedura. Omologarea în țara noastră va fi necesară doar pentru produsele fabricate în țara noastră sau importate din state care nu aplică reglementări internaționale.

UPDATE 12:00 Deputaților le este prezentat proiectul de lege privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere.

UPDATE 11:58 Cu susținerea a 61 de deputați, a fost adoptat în prima lectură proiectul de lege cu privire la organizațiile și asociațiile organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale în domeniul agroalimentar.

Scopul principal al proiectului este consolidarea cadrului instituțional și crearea condițiilor favorabile cooperării dintre fermieri, în vederea constituirii organizațiilor și asociațiilor de producători, precum și a organizațiilor interprofesionale. Aceste structuri vor contribui la consolidarea poziției producătorilor agricoli pe piață, la creșterea productivității și a competitivității, precum și la dezvoltarea unor forme mai eficiente de cooperare.

Organizațiile de producători recunoscute vor avea acces mai facil la fonduri europene, granturi și credite preferențiale, ceea ce va sprijini modernizarea sectorului, adoptarea tehnologiilor noi și diversificarea producției. Totodată, proiectul urmărește stabilizarea piețelor agroalimentare, asigurarea siguranței aprovizionării și promovarea unor practici de producție durabile, informează Parlamentul.

Activitatea organizațiilor va fi monitorizată de Agenția de Intervenții în Agricultură, care va putea realiza și controale la fața locului. În cazul unor neconformități, vor putea fi aplicate măsuri corective, precum și suspendarea sau retragerea recunoașterii, precum și recuperarea plăților acordate necuvenit.

UPDATE 11:17 Proiectul de lege cu privire la organizațiile și asociațiile organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale în domeniul agroalimentar este prezentat deputaților.

UPDATE 11:15 Proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase a fost susținut de 53 de deputați.

Astfel, va fi instituit un mecanism provizoriu de licențiere a importului de culturi cerealiere și oleaginoase. Regimul de licențiere va fi aplicat până la 31 octombrie 2026, fără posibilitatea de prelungire.

Potrivit documentului, cererile de eliberare a licenței de import, depuse de persoane fizice și juridice, vor fi examinate de o comisie constituită din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Licența de import va fi eliberată gratuit. Documentul stabilește și categoria celor care pot solicita licența de import – persoane fizice sau juridice care se ocupă cu creșterea animalelor, fabricarea uleiurilor și grăsimilor, a produselor de morărit sau a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă. Persoanele care au primit licența de import nu vor avea dreptul să comercializeze și/sau să exporte mărfurile importate.

UPDATE 10:48 Parlamentul urmează să voteze în lectura a doua proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase.

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