LIVE TEXT Conferința prim-ministrului Vasile Tofan privind „rezultatele Guvernului după primele 100 de zile”

Astăzi, 5 noiembrie, prim-ministrul Vasile Tofan organizează o conferință de presă „rezultatele Guvernului după primele 100 de zile”.

UPDATE 12:19 „Pentru mine aceste 100 de zile și pentru Guvernul pe care am onoarea să-l reprezint, nu este despre câte ședințe avem sau câte hotărâri am adoptat, este despre direcție, asumare și schimbarea ritmului, dar și în primul rând despre rezultat. Astăzi, am publicat raportul detaliat al primelor 100 de zile, cu 182 de rezultate, decizii și acțiuni realizate sau inițiate. Nu am ambiția să le trec pe toate detaliat, chiar vă încurajez să citiți raportul. Acolo sunt cifrele și proiectele”, a menționat premierul.

UPDATE 12:15 „Sunt multe lucruri în Moldova despre care vorbim de 10, 15 ani, uneori, 30 de ani: reforma administrației, simplificarea statului, infrastructură, investiții, conectarea cu Europa. Problema nu a fost întotdeauna lipsa ideilor. Problema a fost, prea des, distanța dintre decizii și rezultat. Uneori, trebuie să recunoaștem, ezitarea de a face reforme, despre care știm că sunt necesare, dar care nu sunt neapărat populare”, a declarat Tofan.

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