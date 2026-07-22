LIVE TEXT Cinci persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra capitalei Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1610

UPDATE 11:00 În regiunea Kiev 5 persoane au fost rănite în urma atacului rusesc. Printre acestea se numără trei copii, a scris Serviciul pentru Situații de Urgență.

„Dimineață, forțele ruse au lovit o clădire de locuințe din satul Ceaika, raionul Bucea.”

Medicii au acordat asistența necesară la fața locului. Incendiul a fost lichidat.

UPDATE 9:00 În noaptea de 22 iulie, forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M, lansată din teritoriul temporar ocupat al Republicii Autonome Crimeea, trei rachete aer-sol ghidate Kh-59/69, lansate din spațiul aerian de deasupra Crimeei ocupate, precum și cu 216 drone de atac de tip Shahed (inclusiv cu reacție), Gerbera, Italmas și drone-capcană de tip Parodia, lansate din direcțiile: Breansk, Oriol, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă), Donețk (teritoriu ocupat) și Hvardiiske, au informat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat cele trei rachete ghidate Kh-59/69 și 204 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, în nordul, sudul, centrul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri directe ale unei rachete balistice Iskander-M și ale 12 drone de atac în 12 locații, iar căderea resturilor aparatelor doborâte a fost consemnată în alte șapte locații.