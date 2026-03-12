LIVE TEXT Cel puțin cinci persoane au fost ucise și peste 100 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucraina din ultimele 24 de ore. Război în Ucraina, ziua 1478

UPDATE 13:10 Cel puțin cinci persoane au fost ucise și peste 100 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucraina din ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile locale, scrie Kyiv Independent.

Rusia a lansat 94 de drone de atac – inclusiv 60 de drone de tip Shahed – asupra Ucrainei în ultima zi, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Apărarea aeriană ucraineană a doborât 77 dintre aceste drone.

În regiunea Regiunea Harkiv, trei persoane au fost ucise și 16 rănite, inclusiv un copil, a declarat guvernatorul Oleh Siniehubov.

Potrivit autorităților regionale, Rusia a folosit opt bombe aeriene ghidate (KAB), 13 drone „Geran-2″, patru drone „Molnia”, șase drone FPV și alte 15 drone de tip nespecificat în întreaga regiune.

În regiunea Regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și 23 rănite, inclusiv un copil, a raportat guvernatorul Oleksandr Prokudin. Forțele ruse au efectuat atacuri aeriene și bombardamente de artilerie, lovind infrastructură critică, de transport și socială. Prokudin a adăugat că un bărbat în vârstă de 66 de ani a murit, de asemenea, din cauza rănilor suferite în timpul atacurilor din 11 martie.

În regiunea Regiunea Sumî, cel puțin doi civili au fost răniți în atacurile rusești din timpul nopții, a raportat administrația regională. Doi bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 40 de ani au fost răniți într-un atac cu drone în comunitatea Boromlia, în timp ce peste 40 de ofițeri de poliție au fost răniți când o dronă a lovit o clădire administrativă din comunitatea Shostka.

În regiunea Regiunea Zaporijiea, 15 persoane au fost rănite în atacuri asupra orașului Zaporijiea, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. Forțele ruse au efectuat 780 de atacuri asupra a 42 de localități din regiune în ultima zi.

8:17 În regiunea Cernihiv, o minoră a fost ucisă, iar părinții ei au fost răniți după ce o dronă rusească a lovit o casă rezidențială, informează Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

Atacul a avut loc peste noapte, în districtul Koriukivka, unde o dronă rusească a provocat un incendiu într-o casă rezidențială și într-o anexă. Echipele de intervenție au stins incendiul.

„O fată născută în 2010 a fost ucisă. Părinții ei au suferit răni și au fost spitalizați”, se arată în comunicatul autorităților ucrainene.

Anterior, în centrul orașului Semenivka din regiunea Cernihiv, patru persoane au fost rănite după ce o dronă rusească de tip „Molniya” a lovit un magazin.