LIVE TEXT Atac rusesc asupra orașului Ternopil: cinci persoane au solicitat asistență medicală. Război în Ucraina, ziua 1695

UPDATE 9:30 În seara zilei de marți, orașul Ternopil din Ucraina a fost atacat de forțele ruse cu drone de atac. Una dintre întreprinderile din raionul Cior tkiv a fost lovită.

La fața locului au intervenit salvatorii Serviciului pentru Situații de Urgență, geniștii, reprezentanții Poliției Naționale și ai altor servicii.

Potrivit informațiilor preliminare, cinci persoane s-au adresat instituțiilor medicale.

UPDATE 8:50 În noaptea de 14 spre 15 octombrie, începând cu ora 18:00, forțele ruse au atacat Ucraina cu două rachete aer-sol ghidate de tip X-59, lansate din Marea Neagră, și 580 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone-momeală de tip „Parodiia”.

Dronele au fost lansate din direcțiile Oriol, Millerovo, Șatalovo, Breansk, Kursk și Primorsko-Ahtarsk, din Federația Rusă, precum și din teritoriile ocupate temporar ale regiunii Donețk și ale Republicii Autonome Crimeea, din zona Hvardiiske.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 536 de drone rusești de tip Shahed, Gerbera și de alte tipuri.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian rusești în 31 de locații, precum și căderi de drone doborâte și de fragmente ale acestora în alte 11 locații.

UPDATE 8:15 Regiunea Kirovohrad a fost ținta unui atac masiv cu drone rusești timp de peste 10 ore, soldându-se cu trei morți și șase răniți, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În centrul regional au fost înregistrate lovituri asupra teritoriilor unor întreprinderi, centrelor logistice, depozitelor, clădirilor rezidențiale și curților acestora. În urma atacurilor au izbucnit incendii.

În raioanele Kropîvnîțkîi și Novoukrainka, atacurile rusești au vizat obiective ale infrastructurii de transport, unde, de asemenea, au izbucnit incendii. În plus, în urma atacului au fost avariate clădiri rezidențiale, curți și automobile.

În total, pe teritoriul regiunii au fost înregistrate 25 de locații care au fost ținta atacurilor rusești.

Salvatorii continuă să lichideze consecințele atacului.

Informațiile privind numărul persoanelor afectate și amploarea distrugerilor sunt în curs de actualizare.