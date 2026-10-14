Cazul Yandex și firma sa „fără venituri”, reprezentată de o fostă președintă a Consiliului Concurenței: cum a ajuns să plătească amenda de circa 39 de mii de euro, dar instanțele încă urmează să se pronunțe în privința legalității acesteia

Amenda de peste 39 de mii de euro aplicată, în noiembrie 2025, companiei care opera aplicațiile Yandex în R. Moldova, a fost achitată abia după aproape un an, a relatat Europa Liberă. Sursa a scris și că compania a câștigat în R. Moldova într-un singur an peste 7 milioane de euro. Totuși, ZdG a constatat că odiseea amenzii este departe de a se fi încheiat.

Instanțele nu au examinat deocamdată solicitarea companiei de anulare a deciziei Consiliului Concurenței prin care a fost amendată și i s-a cerut să prezinte date despre bonusurile de care au beneficiat șoferii, ci doar o cerere de suspendare a executării actului. Astfel, legea prevede „un mecanism de restabilire a situației anterioare în ipoteza anulării actului administrativ defavorabil, prin restituirea sumei amenzii achitate din bugetul de stat”, a indicat Curtea de Apel (CA) Centru, care a respins cererea cu privire la suspendarea executării deciziei.

Reprezentantul legal în R. Moldova al companiei, cel puțin din 2023, este biroul asociat de avocați condus de fosta președintă a Consilului Concurenței. Contactată de ZdG miercuri, 14 octombrie, Viorica Cărare a afirmat că nu poate vorbi.

ZdG a scris anterior că, deși în 2023, doi deputați ai partidului de la guvernare au venit cu modificări la mai multe legi pentru a reglementa pentru prima dată platformele electronice de taxi, la aproape trei ani de la obligarea platformei Yandex Go să se înregistreze în R. Moldova, banii pentru fiecare cursă achitată online de clienți au continuat să ajungă în Țările de Jos, iar acum – în Dubai, în timp ce firma deschisă în Chișinău declară doar pierderi, cu venituri de 0 lei.

În toamna anului 2025, la câteva săptămâni după ce ZdG a întrebat Consiliul Concurenței dacă a fost sesizat și investighează practicile neloiale în domeniul taximetriei, instituția a anunțat, după aproape doi ani de la inițierea investigației, că firma olandeză care operează aplicația Yandex Go, „Ridetech International” BV, a refuzat să ofere informațiile solicitate, fiind amendată cu aproape 800 de mii de lei. Mai exact, este vorba despre 39 420,33 euro – 776 363 de lei, conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei din data de 20 noiembrie 2025, când a fost adoptată decizia.

Suma trebuia să fie achitată la bugetul de stat în termen de 60 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei. În comparație cu alte acte, legea concurenței prevede că intentarea acțiunii în contencios administrativ nu suspendă executarea actelor administrative ale Consiliului Concurenței până la soluționarea cauzei în fond de instanța de judecată, „dacă instanța nu dispune altfel”.

Tot atunci, Consiliul a stabilit un termen de 30 de zile pentru prezentarea integrală a informațiilor solicitate și necomunicate anterior. Dacă compania urma să nu respecte solicitarea de informații, de la data la care aceasta devenea scadentă, urma să se aplice întreprinderii „Ridetech International” BV o penalitate pentru fiecare zi de întârziere, în mărime de 4% din cifra de afaceri zilnică medie realizată de întreprindere pe teritoriul R. Moldova în anul anterior sancționării.

Consiliul Concurenței a confirmat pentru Europa Liberă, pe 13 octombrie, că Yandex a plătit amenda. Totuși, reprezentanții autorității au spus Europei Libere că, până pe 13 octombrie, Yandex nu a transmis datele despre șoferi. Sursa citată nu a menționat plată penalității pentru fiecare zi de întârziere.

Noua companie, reprezentată în instanță de fosta președintă a instituției care a aplicat amenda

Decizia Curții de Apel Centru, din luna iunie, publicată abia pe 30 septembrie, arată că cea care a mers în instanță cerând anularea deciziei Consiliului Concurenței este o altă companie olandeză. MLU B.V. este reprezentată de avocata Viorica Cărare, care a deținut funcția de președintă a Consiliului Concurenței în perioada 2012-2018. BAA „Cărare Viorica & Partners” a fost desemnat anterior de către Ridetech International” BV drept reprezentant legal în R. Moldova, Consiliul adresând și acestuia o solicitare de informații.

Din declarației avocatei rezultă că, atunci când a fost amendată de Consiliu, compania B.V. „Ridetech International” nu mai exista, fiind absorbită de MLU B.V..

În fața instanței, Cărare a invocat faptul că la 21 octombrie 2025, a avut loc fuziunea prin absorbție, în urma căreia B.V. „Ridetech International” a încetat existența, „iar MLU B.V., în calitate de succesor, nu ar avea acces la arhivele și bazele de date ale acesteia, întrucât nu ar fi fost transmise în cadrul fuziunii”.

„Pericol iminent de producere a unor prejudicii ireparabile”

Cărare a cerut anularea deciziei plenului Consiliului Concurenței din 20 noiembrie 2025, prin care B.V. „Ridetech International” a fost sancționată și, totodată, a solicitat suspendarea executării actului administrativ individual defavorabil contestat.

În motivarea cererii de suspendare, Viorica Cărare a afirmat că prin decizia contestată, întreprinderii B.V. „Ridetech International” i-a fost aplicată o amendă în cuantum de 0,56% din cifra de afaceri realizată în Republica Moldova în anul 2024, respectiv 39 420,33 euro sau 776 363 de lei, cu obligația achitării acesteia în termen de 60 de zile lucrătoare de la comunicarea deciziei.

Astfel, deși decizia Consiliului Concurenței a fost anonimizată și nu se cunoștea public procentul pe care îl reprezenta amenda din cifra de afaceri realizată de Yandex pe teritoriul R. Moldova în anul 2024, instanța de apel a notat că, din lucrările cauzei rezultă că B.V. „Ridetech International” a realizat pe teritoriul R. Moldova venituri estimate la 7 039 344 de euro (aproximativ 140 de milioane de lei, n.r).

Totodată, întreprinderea a fost obligată să prezinte, în termen de 30 de zile lucrătoare, informații cu privire la șoferii de taxi care au beneficiat de nivelul „Platină” și de bonusuri în perioada 2022-2025, iar pentru neexecutarea obligației a fost stabilită o penalitate cominatorie de 4% din cifra de afaceri zilnică medie realizată în anul anterior sancționării, pentru fiecare zi de întârziere.

Astfel, avocata a invocat că „pericolul iminent de producere a unor prejudicii ireparabile, invocând în acest sens că furnizarea informațiilor solicitate ar putea atrage răspunderea în temeiul normelor GDPR, în timp ce nefurnizarea acestora ar determina aplicarea penalității cominatorii, ce s-ar acumula zilnic și ar putea atinge un cuantum exorbitant, contrar principiului proporționalității”.

În plus, Cărare a susținut că nu a fost informată despre ședința Consiliului Concurenței din 20 noiembrie 2025 și că nu a fost asigurată participarea sa. Aceasta a făcut referire și la practica instanțelor naționale, indicând mai multe decizii „prin care s-a reținut că existența unui risc real și iminent de daune ireparabile, cu impact semnificativ asupra activității economice, poate justifica suspendarea executării actului administrativ”.

Yandex: Informațiile solicitate au fost distruse anterior radierii „Ridetech International” B.V.

Așadar, până la examinarea solicitării de anulare a sancțiunii, prima instanță a examinat cererea de suspendare a executării actului. Contestația depusă de MLU B.V. a ajuns se fie examinată de magistratul Marcel Gandrabur, de la Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani. Tot Gandrabur a fost cel care a examinat și solicitarea privind suspendarea până la soluționarea fondului cauzei, respingând-o. Decizia nu este publică.

La apel, Viorica Cărare a menționat că „examinarea încheierii instanței de fond denotă caracterul formal al soluționării cererii de suspendare, instanța limitându-se la invocarea cadrului normativ general aplicabil, fără a analiza și combate argumentele și probele prezentate de MLU B.V., în special cele referitoare la existența pericolului iminent de producere a unor prejudicii ireparabile”.

„Recurenta a susținut că instanța nu a verificat în mod minuțios circumstanțele relevante pentru soluționarea cererii de suspendare, deoarece instanța poate dispune suspendarea executării actului administrativ individual pentru existența unor suspiciuni serioase și rezonabile cu privire la legalitatea actului și existența pericolului iminent de producere a unor prejudicii ireparabile, respectiv în opinia MLU B.V., cea de-a doua condiție este incidentă în speță în raport cu decizia din 20 noiembrie 2025”, a comunicat avocata.

Compania a mai relatat că „informațiile solicitate au fost distruse anterior radierii B.V. „Ridetech International”, fapt confirmat prin certificatul cu privire la distrugerea (ștergerea) datelor cu caracter personal ale șoferilor deținute de aceasta”.

Solicitare: „O formă de protecție jurisdicțională provizorie a MLU B.V. până la examinarea fondului”

„Distrugerea datelor a avut loc ca urmare a încetării Acordului de cooperare dintre B.V. „Ridetech International” și SRL „Ridetech”, aspect confirmat de Acordul de cooperare, Acordul cu privire la încetarea acestuia și Certificatul de ștergere a datelor cu caracter personal. În consecință, MLU B.V. nu deține datele cu caracter personal ale șoferilor parteneri Yandex Go, întrucât acestea nu au fost transferate în cadrul fuziunii și fuseseră șterse la încetarea acordului de cooperare. În aceste condiții, s-a susținut că nu este vorba despre un refuz sau o tergiversare sau rea-credință, ci despre o imposibilitate obiectivă și juridică de executare a obligației, deoarece radierea B.V. „Ridetech International” a determinat încetarea personalității juridice, astfel încât nu mai există subiectul pasiv capabil să execute obligația. Or, amenda cominatorie are caracter accesoriu, coercitiv și provizoriu, scopul acesteia fiind constrângerea debitorului la executarea obligației principale, iar nu sancționarea sa autonomă. În lipsa posibilității de executare a obligației principale, menținerea și calcularea în continuare a amenzii ar transforma această măsură într-o sancțiune pur punitivă. Suplimentar, recurenta a invocat netemeinicia afirmației instanței de fond cu privire la subiectul sancționat, întrucât amenda a fost aplicată B.V. „Ridetech International”, iar MLU B.V. a preluat această companie anterior aplicării sancțiunii, respectiv la data emiterii deciziei din 20 noiembrie 2025, B.V. „Ridetech International” era deja radiată și nu mai exista ca subiect de drept. În aceste condiții, MLU B.V. nu a devenit automat debitor al unei amenzi inexistente la momentul absorbției, iar cifra de afaceri a MLU B.V. nu poate fi raportată la efectele juridice ale actului contestat în cadrul examinării cererii de suspendare (…). În acest sens, s-a invocat că imposibilitatea executării obligației, coroborată cu faptul că instanța nu a soluționat încă fondul cauzei, justifică necesitatea măsurii suspensive. Suspendarea deciziei din 20 noiembrie 2025 ar constitui o formă de protecție jurisdicțională provizorie a MLU B.V. până la examinarea fondului, fără a prejudicia Consiliul Concurenței sau bugetul de stat și fără a anticipa soluția asupra legalității sancțiunii”, a opinat compania.

Curtea de Apel Centru: „Nu orice critică formulată împotriva actului administrativ este suficientă pentru suspendarea executării”

Argumentele nu au convins totuși completul Curții de Apel Centru, format din Victoria Sîrbu, președintă, și Lucia Bagrin și Andrei Cașcaval. Instanța a menționat că, deși la etapa examinării suspendării instanța nu trebuie să anticipeze soluția asupra fondului, „această limitare nu înseamnă că orice critică formulată împotriva actului administrativ este suficientă pentru suspendarea executării, fiind necesar ca argumentele reclamantului să atingă un asemenea nivel de consistență încât să creeze o îndoială serioasă și rezonabilă asupra prezumției de legalitate a actului”.

„Instanța de recurs constată că în speță, recurenta își întemeiază pretinsele suspiciuni de ilegalitate, în principal, pe lipsa unor probe concludente privind încălcarea constatată, pretinsa încălcare a dreptului la apărare, nerespectarea transparenței ședinței Plenului Consiliului Concurenței, pretinsa neproporționalitate a amenzii și efectele deciziei asupra patrimoniului și reputației sale, însă aceste argumente nu demonstrează, prin ele, o ilegalitate evidentă a actului contestat, acestea reprezentând în esență, critici care urmează să fie verificate în cadrul examinării fondului, prin administrarea și aprecierea integrală a probelor. Faptul că actul contestat a constatat o încălcare procedurală, constând în neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul investigației, iar nu un abuz de poziție dominantă sau un acord anticoncurențial, nu constituie temei pentru suspendarea executării (…)”, a notat instanța.

„În lipsa unor probe suplimentare, nu poate fi dedus că plata amenzii ar conduce în mod iminent la încetarea activității sau la compromiterea ireversibilă a situației economice”

Colegiul civil a mai argumentat că o eventuală pierdere financiară nu este suficientă pentru a determina suspendarea executării actului administrativ, deoarece prejudiciul trebuie să fie nu doar posibil, ci iminent, „iar consecințele sale să fie de asemenea natură încât restabilirea situației anterioare, în cazul anulării ulterioare a actului, să fie imposibilă sau excesiv de dificilă”.

„Recurenta nu a prezentat date financiare concrete cu privire la capacitatea sa economică globală, structura veniturilor, lichiditățile disponibile, valoarea activelor, obligațiile curente sau impactul efectiv pe care achitarea amenzii și executarea penalității cominatorii l-ar produce asupra activității sale. În lipsa unor asemenea probe, afirmația potrivit căreia executarea deciziei ar periclita viabilitatea întreprinderii rămâne una ipotetică și declarativă. Mai mult, din lucrările cauzei rezultă că potrivit scrisorii din 31 martie 2025, B.V. „Ridetech International” a realizat pe teritoriul Republicii Moldova venituri estimate la 7 039 344,99 euro pentru anul 2024, respectiv în aceste circumstanțe, în lipsa unor probe suplimentare, nu poate fi dedus că plata amenzii de 39 420,33 euro ar conduce în mod iminent la încetarea activității sau la compromiterea ireversibilă a situației economice a recurentei. Totodată, caracterul executoriu al deciziei contestate rezultă expres din Legea concurenței, iar aceeași lege instituie mecanismul de restabilire a situației anterioare în ipoteza anulării actului administrativ defavorabil, prin restituirea sumei amenzii achitate din bugetul de stat. Prin urmare, în ceea ce privește amenda propriu-zisă, recurenta nu a demonstrat de ce prejudiciul

patrimonial invocat ar dobândi un caracter ireversibil”, a punctat CA Chișinău.

În ceea ce privește imposibilitatea executării obligației de furnizare a informațiilor, instanța a menționat că nu a prezentat probe concludente care să demonstreze că „informațiile respective nu se află în sfera elementelor preluate în urma succesiunii juridice și economice, iar stabilirea definitivă a întinderii succesiunii și a posibilității obiective de executare constituie chestiuni ce țin de fondul litigiului și nu pot fi tranșate în cadrul procedurii provizorii de suspendare”.

Astfel, după ce CA Centru a respins recursul declarat avocata Viorica Cărare, prima instanță poate începe examinarea contestației. Singura ședință programată la Judecătoria Chișinău, în luna mai, are drept scris în dreptul rezultatului „ședința nu a avut loc, dosarul se află la Curtea de Apel Centru pentru examinarea cererii de recurs”.

Deși ca temei pentru neprezentarea informațiilor cerute de Consiliu „Ridetech International” BV a invocat faptul că „fiind o entitate cu sediul în Regatul Țărilor de Jos – țară membră a Uniunii Europene, este obligată să se conformeze dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE””, atacurile ucrainene asupra a trei centre de date Yandex din Federația Rusă, în perioada 8-11 octombrie, ar fi făcut aplicațiile „Yandex Go” și „Yandex Pro”, utilizate în R. Moldova, să nu funcționeze, afișând „eroare pe server”.

Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei. Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei

După jumătate de an de la publicarea articolului „Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei. Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei”, Parlamentul a anunțat că platformele de taxi vor fi obligate prin lege să proceseze plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate din R. Moldova. Proiectul a fost votat abia în prima lectură.

ZdG a scris despre cum, deși în 2023, doi deputați ai partidului de la guvernare au venit cu modificări la mai multe legi pentru a reglementa pentru prima dată platformele electronice de taxi, la final de 2025, la aproape doi ani de la obligarea platformei Yandex Go să se înregistreze în R. Moldova, banii pentru fiecare cursă achitată online de clienți au continuat să ajungă în Țările de Jos, iar acum – în Dubai, în timp ce firma deschisă în Chișinău declară doar pierderi, cu venituri de 0 lei.

Potrivit autorilor, proiectul are drept scop prevenirea situațiilor în care agenții economici evită utilizarea sistemului financiar din R. Moldova pentru procesarea tranzacțiilor de prestare a serviciilor de taxi.

„În lipsa procesării plăților prin instituții financiare licențiate, autoritățile întâmpină dificultăți în monitorizarea fluxurilor financiare, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală și determinarea valorii TVA care trebuie achitate pentru serviciile de intermediere prestate de platformele respective”, se arată într-un comunicat de presă publicat de Legislativ.

Guvernul va elabora procedura de suspendare și restabilire a activității platformelor electronice de management pe teritoriul R. Moldova.

ZdG a relatat și despre cum bugetul de stat pierde, anual, zeci de milioane de lei din activitatea a cel puțin 1400 de șoferi care prestează servicii de taximetrie fără să fie angajați ai parcurilor de taxi, care au contracte cu firma Yandex Go prin diferite companii din afara țării.