LIVE TEXT 116 confruntări de luptă au fost înregistrate de-a lungul liniei frontului. 74% dintre ucraineni sunt împotriva unui plan de pace care implică retragerea Kievului din Donbas și limitarea armatei – sondaj. Război în Ucraina, ziua 1409

UPDATE 09:30 116 confruntări de luptă au fost înregistrate între forțele ucrainene și trupele ruse de-a lungul liniei frontului, pe 2 ianuarie, notează Ukrinform.

Forțele ruse au efectuat un atac folosind două rachete și 57 de lovituri aeriene, în care au fost utilizate 153 de bombe aeriene ghidate. În total, au fost înregistrate 6358 de atacuri cu drone kamikaze și 3223 de incidente de bombardament, conform Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 09:15 74% dintre ucraineni se opun unui plan de pace care ar include retragerea Ucrainei din regiunea estică Donbas și limitarea dimensiunii armatei fără garanții de securitate credibile, potrivit rezultatelor unui sondaj publicat pe 2 ianuarie de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, scrie The Kyiv Independent.

Rezultatele sondajului, realizat între 26 noiembrie și 29 decembrie în rândul a aproximativ 1000 de ucraineni din întreaga țară, au arătat de asemenea că 69% dintre ucraineni susțin un plan de pace care ar îngheța războiul cu garanții de securitate, atâta timp cât Ucraina nu este obligată să recunoască oficial teritoriile ocupate de Rusia ca parte a Rusiei, a precizat Institutul Internațional de Sociologie din Kiev într-un comunicat de presă.

Rezultatele sondajului apar în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, își continuă eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina. Planul inițial în 28 de puncte, susținut de SUA, pe care ucrainenii — de la soldați la politicieni — l-au respins vehement drept „capitulare”, includea retragerea Ucrainei din Donbasul parțial ocupat de Rusia, reduceri ale dimensiunii armatei și renunțarea la ambițiile de aderare la NATO. Ucraina a criticat versiunea inițială pentru faptul că reflecta îndeaproape cererile maximaliste ale Rusiei.

Președintele Volodimir Zelenski a prezentat acordul revizuit în 20 de puncte pe 23 decembrie, care, dacă ar fi semnat de liderii Ucrainei, Rusiei, Statelor Unite și Europei, ar declanșa un armistițiu în războiul aflat aproape în al patrulea an.

UPDATE 09:05 Forțele ruse au lansat pe 2 ianuarie un atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din orașul Harkiv, ucigând două persoane și rănind cel puțin 31, inclusiv un bebeluș de șase luni, au anunțat autoritățile regionale.

Șaisprezece dintre răniți au fost internați în spital, inclusiv o femeie aflată în stare gravă, scrie presa ucraineană.

Atacul a distrus un bloc de locuințe cu cinci etaje și a avariat alte infrastructuri civile, un centru comercial și autoturisme, au precizat autoritățile locale. Intrarea unui alt bloc de locuințe cu patru etaje a fost avariată, la fel ca rețelele de contact, semafoarele și liniile electrice.