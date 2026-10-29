LIVE Ședința Parlamentului. Pe agendă se regăsesc 15 subiecte

Deputații se întrunesc în ședință joi, 29 octombrie. Astfel, aceștia urmează să examineze 13 proiecte de lege, dintre care patru sunt marcate cu sigla UE. În lectura a treia, deputații vor examina proiectul de modificare a Codului serviciilor media audiovizuale al R. Moldova și a Legii privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Pentru lectura a doua sunt incluse proiectele de lege privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere, eficientizarea procesului de autorizare a producerii energiei din surse regenerabile și dezvoltarea pieței biocarburanților.

UPDATE 10:15 93 de deputați sunt prezenți la ședință.