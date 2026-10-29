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LIVE Ședința Parlamentului. Pe agendă se regăsesc 15 subiecte

Sursa: Parlamentul Republicii Moldova/flickr.com

Deputații se întrunesc în ședință joi, 29 octombrie. Astfel, aceștia urmează să examineze 13 proiecte de lege, dintre care patru sunt marcate cu sigla UE. În lectura a treia, deputații vor examina proiectul de modificare a Codului serviciilor media audiovizuale al R. Moldova și a Legii privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Pentru lectura a doua sunt incluse proiectele de lege privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere, eficientizarea procesului de autorizare a producerii energiei din surse regenerabile și dezvoltarea pieței biocarburanților.

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UPDATE 10:15 93 de deputați sunt prezenți la ședință.

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