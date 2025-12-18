LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Examinarea proiectului de lege pentru completarea Codului contravențional, amânată

Astăzi, 18 decembrie, a avut loc ședința plenară a Parlamentului. Legislativul au examinat patru proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Este vorba de proiectele de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni; delimitarea regimului de antrepozit și de producție în zonele libere; regimul explozivilor de uz civil, precum și proiectul de modificare a Codului contravențional, care vizează activitățile comerciale cu dispozitive ilicite, se arată în comunicatul de presă emis de Legislativ.

UPDATE 18:14 Ședința a fost declarată închisă.

UPDATE 18:10 A fost constituită Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova. Aceasta va avea 11 membri.

Comisia parlamentară specială va monitoriza și va evalua situația actuală privind politicile de reintegrare, va elabora propuneri și recomandări și va informa Biroul permanent și, după caz, plenul Parlamentului, cel puțin o dată pe semestru, despre activitatea sa și principalele subiecte de actualitate legate de politicile de reintegrare a Republicii Moldova.

UPDATE 18:05 Examinarea proiectului de lege pentru completarea Codului contravențional al R. Moldova a fost amânată.

UPDATE 16:50 Se examinează proiectul de hotărâre privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului.

UPDATE 16:50 Proiectul de lege privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și al procuraturii și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție a fost votat de 56 de deputați, în prima lectură.

UPDATE 16:05 În plenul Parlamentului este prezentat proiectul de lege privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și al procuraturii și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție.

„În partea ce ține de modul de publicare a actelor normative emise de autoritățile de administrare a sistemului judecătoresc şi al procuraturii, necesitatea intervenției legislative rezultă ca urmare a semnalării de către unele autorități referitor la ambiguitatea normei, inclusiv adresarea Agenției Informaționale de Stat, „Moldpres” nr. 369 din 05.11.2025 referitoare la publicarea actelor cu caracter normativ ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Consiliul Superior al Procurorilor, precum şi analiza cadrului normativ, care a evidențiat existența unor lacune în procedurile de publicare a actelor normative emise de acestea. În rezultatul examinării în complex a situației se constată necesitatea intervenției prin operarea modificărilor propuse prin prezentul proiect, în special ținând cont că cadrul normativ privind publicarea actelor oficiale, referindu-ne la Legea nr. 173/1994 şi Legea nr. 92/2004, are un caracter depăşit şi necesită o actualizare în corespundere cu realitățile actuale”, denotă proiectul de lege.

UPDATE 16:03 Proiectul de lege privind simplificarea modului de desfășurare a afacerilor a fost votat în prima lectură, de către 79 de deputați.

UPDATE 15:48 Deputații examinează în prima lectură proiectul de lege privind simplificarea modului de desfășurare a afacerilor.

„Pentru simplificarea procesului de raportare se propune ca începind cu perioada fiscală 2026, persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticulture și/sau de obiecte ale regnului vegetal, să nu mai prezinte formularul CAS18-AN. În temeiul articolului 20 alin. (I1), pentru persoane fizice care desfașoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticulture și/sau de obiecte ale regnului vegetal, calculul contribuției de asigurări sociale să se facă lunar, de către Casa Națională, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, iar avizul de plată să fie remis de către Serviciul Fiscal de Stat contribuabilului trimestrial până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. Modificările propuse la Legea taxei de stat, au drept scop de a clarifica cum se calculează taxa de stat în procesul de depunere a contestațiilor, în cazul în care agentul economic a aplicat la achiziții doar pentru un lot sau un grup de loturi, și respectiv depune contestație doar împotriva unui lot sau grup de loturi”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

UPDATE 15:45 Proiectul de lege privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri a fost votat în prima lectură de 88 de deputați.

UPDATE 14:58 În plen este examinat proiectul de lege privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri.

„Măsura propusă prin intervenția legislativă constă în: instituirea unui moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor micro şi mici afectați de calamități naturale; suspendarea executărilor silite şi a calculării dobânzilor şi penalităților pe perioada moratoriului; protecția bunurilor agricole (terenuri, semințe, îngrăşăminte, furaje etc.), care pot fi folosite în continuare pentru producție, chiar dacă sunt puse sub sechestru. posibilitatea fermierilor de a valorifica producția şi de a folosi veniturile obținute cu prioritate pentru stingerea datoriilor; extinderea protecției şi asupra fidejusorilor sau membrilor gospodăriei țărăneşti care răspund solidar pentru obligațiile fermierului. Legea oferă fermierilor un „respiro” de un an, în care nu li se pot executa silit bunurile, pentru a-şi continua activitatea agricolă şi a-şi redresa situația financiară. Moratoriul se aplică fermierilor micro şi mici, fidejusorilor şi membrilor gospodăriilor țărăneşti, altor persoane care răspund solidar pentru obligațiile fermierului debitor”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

UPDATE 14:41 Candidatura Ulianei Bădărău a fost acceptată de majoritatea deputaților, 58 de voturi, pentru a fi numită în funcția de membru al Curții de Conturi.

UPDATE 14:32 Deputații examinează proiectul de hotărâre privind numirea Ulianei Bădărău în funcția de membru al Curții de Conturi, după ce a expirat termenul mandatului ocupat de Eduard Moroșan. Membrii Curții de Conturi sunt numiți pe un termen de cinci ani.

UPDATE 14:30 La fel, în a doua lectură a fost votat proiectul de lege privind delimitarea regimului de antrepozit și de producție în zonele libere, cu 67 de voturi.

UPDATE 14:27 Deputații au revenit în ședință. Proiectul de lege privind regimul explozivilor de uz civil a fost votat în lectura a doua de 77 de deputați.

UPDATE 13:11 La ședință a fost anunțată o pauză până la ora 14:10.

UPDATE 13:10 Cu votul a 61 de deputați a fost votat proiectul de lege privind remediile și căile de atac de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni.

UPDATE 12:48 Deputații examinează proiectul de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni. Proiectul este prezentat de Ana Luna, secretara generală-adjunctă a Ministerului Finanțelor.

„Elaborarea proiectului de lege are la bază necesitatea alinierii cadrului legislativ național la directivele Uniunii Europene, în special ceea ce privește remediile și căile de atac. Scopul principal al acestei armonizari este de a asigura mecanisme eficiente de căi de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale si concesiunilor, astfel încât operatorii economici să aibă posibilitatea de a contesta deciziile autoritaților contractante într-un mod rapid, eficient si echitabil”, se arată în proiectul de lege, prezentat în prima lectură.

UPDATE 12:41 A fost aprobat proiectul pentru modificarea Codul Urbanismului și Construcțiilor, în prima lectură, cu votul a 78 de deputați.

UPDATE 11:20 În plenul Parlamentului este prezentat proiectul de pentru modificarea Codul Urbanismului și Construcțiilor.

„Codul nu a prevăzut obligativitatea stabilirii unei taxe pentru emiterea certificatului privind edificarea construcției. Respectiv, consiliile locale, aplicând principiul autonomiei locale, au decis de la caz la caz. Unele consilii au aplicat taxe, altele nu au aplicat taxe și primăria a emis certificatul gratuit, iar alte primării au refuzat emiterea actului, pe motiv că nu a fost aprobată o taxă pentru emitere a actului. Astfel, am constatat, că un număr mare de construcții nu au putut fi înregistrate din acest motiv. Prezentul proiect de lege urmează să elimine această barieră în procesul de înregistrare a construcțiilor sus-menționate”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

UPDATE 11:18 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind controlul de stat a fost votat în a doua lectură, cu 56 de voturi.

UPDATE 11:06 În lectura a doua, este prezentat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind controlul de stat.

„Documentul prevede modificarea Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii și a Legii privind controlul de stat. Astfel, sunt revizuite principiile de activitate și atribuțiile inspectoratului, drepturile inspectorilor de muncă, modul de efectuare a controlului de stat asupra respectării actelor normative din domeniul muncii, securității și sănătății muncii. În acest sens, se menționează că acțiunea de control a Inspectoratului de Stat al Muncii se va desfășura fără notificarea prealabilă. De asemenea, se propun modificări referitoare la condițiile de efectuare a controlului de stat, măsurile aplicate urmare a controlului și condițiile de contestare a controlului și/sau a rezultatelor acestuia. Alte prevederi ale proiectului vizează drepturile subiecților supuși controlului de stat, precum și instituirea Consiliului consultativ tripartit al Inspectoratului de Stat al Muncii. Acesta va fi constituit din reprezentanți ai Inspectoratul de Stat al Muncii, Ministerului Muncii Protecției Sociale și a celor mai reprezentative organizații sindicale și patronale”, a scris Parlamentul după adoptarea proiectului în prima lectură.

UPDATE 10:55 A fost depusă o moțiune simplă împotriva ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, de un grup de deputați din opoziție și citită de președintele Comisiei Agricultură din Parlament, Serghei Ivanov, deputat Partidul Nostru. Moțiunea este semnată de 42 de deputați.

UPDATE 10:46 O inițiativă semnată de 46 de deputați din opoziție, pentru a fi creată o Comisie parlamentară de anchetă pentru controlul parlamentar cu privire la activitatea platformelor investiţionale, nu a fost susținută de majoritatea parlamentară.

UPDATE 10:45 Mai multe propuneri din partea opoziției de a modifica ordinea de zi, n-au întrunit numărul necesar de voturi. Opoziția a cerut audierea premierului în Parlament cu privire la executarea bugetului pentru a doua parte a anului 2025, ministrului Educației, cu privire la comasarea Universității din Cahul cu UTM și viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov în legătură cu începerea negocierilor tehnice cu UE.

UPDATE 10:26 În plenul Parlamentului au fost împărțite 101 de scrisori pentru Moș Crăciun, de la copii cu dizabilități severe pentru deputați. Aleșii poporului vor aduce cadoul indicat în scrisoare pentru a fi trasnmise copiilor.

UPDATE 10:17 A fost dat startul ședinței. În sală sunt prezenți 97 de deputați.

În ordinea de zi se regăsește și proiectul de lege care prevede plafonarea salariilor conducătorilor unor autorități publice autonome. Detalii aici.

De asemenea, deputații vor examina în prima lectură proiectele care prevăd simplificarea modului de desfășurare a afacerilor, precum și sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și a procuraturii și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție.

Totodată, parlamentarii vor examina proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi a Ulianei Bădărău și proiectul cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova.