Litigii privind publicitatea băuturilor alcoolice și difuzarea discursurilor care incită la ură, finalizate cu câștig de cauză pentru de Consiliul Audiovizualului

Judecătoria Chișinău a respins ca neîntemeiate acțiunile de contencios administrativ înaintate de către reprezentanții posturilor „One TV” și „Star TV”, precum și de furnizorul public regional de servicii media audiovizuale Compania Publică „Gagauziya Radio Televizionu” (GRT), prin care au solicitat anularea parțială a unor decizii emise de Consiliul Audiovizualului (CA) în februarie 2025 și, respectiv, noiembrie 2024. Hotărârile au fost pronunțate la 7 și 8 aprilie, potrivit unui comunicat al CA.

Pe 28 februarie 2025, CA a prezentat rezultatele unui control realizat în privința câtorva posturi TV, printre care s-au numărat „One TV” și „Star TV”, prin prisma respectării art. 63 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), Cerințe generale privind comunicările comerciale audiovizuale, precum și pe cele din Regulamentul CA privind conținuturile audiovizuale, în partea ce ține de publicitatea la băuturile alcoolice.

La postul „One TV” s-a constatat difuzarea comunicării comerciale sub forma publicității pentru două produse, în intervalul orar 06:00–22:00, în 23 de cazuri, iar la postul „Star TV”, în aceleași condiții, în 18 cazuri. Asta deși, conform pct. 128 din Regulamentul CA privind conținuturile audiovizuale, în intervalul orar 06.00-22.00 este interzisă orice formă de comunicare comercială la băuturi spirtoase.

Pentru abaterile depistate, dar și pentru refuzul de a prezenta înregistrările programelor audiovizuale difuzate, „One TV” a primit o amendă în mărime de 120 000 de lei, iar „Star TV” – 95 000 de lei.

În celălalt caz, pe 18 noiembrie 2024, CA a admis, în ședință publică, petiția recepționată din partea Angelei Frolov, în care aceasta susținea că GRT, în cadrul emisiunii „Обсуждаем вместе” din 19 iunie 2024, nu a respectat principiile libertății de exprimare, ale asigurării informării corecte și ale respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prin difuzarea unor conținuturi ce constituie discurs care incită la ură. În opinia petiționarei, în cadrul programului, invitații au manifestat atitudini homofobe, de incitare la ură și discriminare.

Din analiza conținutului programului menționat, Consiliul a calificat discursul lui Nicolai Ormanji, vicepreședintele Adunării Populare a Găgăuziei, al preotului or. Ceadâr-Lunga, Serghei Lazarev, al Alionei Cozari, șefă-adjunctă a Direcției sănătate și protecție socială, UTA Găgăuzia, și al lui Tomas Mavroghenis, liderul organizației de tineret „Next Generation”, drept instigare la discriminare pe criteriul de orientare sexuală. De asemenea, apreciind declarațiile făcute în cadrul emisiunii prenotate, în particular, conținutul și maniera în care aceasta a fost realizată, Consiliul a concluzionat că autorii, utilizând expresii denigratoare în adresa comunității LGBT+, au promovat un mesaj de excludere a acestui grup de persoane în baza criteriului de orientare sexuală.

De asemenea, verificările CA au arătat că GRT, în persoana moderatoarei, nu a reacționat corespunzător la discursul care include elemente de discriminare, invocând dreptul la libertatea de opinie a persoanelor invitate.

Postul TV a asigurat expunerea unei opinii aflate în opoziție, prezentată de Angela Frolov, care prin discursul său, inclusiv în cadrul discuțiilor cu ceilalți invitați, a infirmat unele opini discriminatorii expuse de ceilalți invitați. Totuși, CA notează că postul TV a prezentat patru opinii care au inclus mesaje cu conținut discriminatoriu și doar o singură opinie în opoziție.

Prin urmare, GRT a fost sancționat cu o avertizare publică pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. b) din CSMA (vechea redacție) – evitarea oricăror forme de discriminare – , precum și cu o amendă în valoare de 15 000 de lei pentru încălcarea repetată a obligației de a se asigura, în cadrul relatărilor cu privire la un fapt sau un eveniment, că informația este verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință.