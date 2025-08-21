Listele de candidați la funcția de deputat din partea AUR și LOC, înregistrate de CEC. Cererea unui partid afiliat lui Șor a fost respinsă

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță joi, 21 august, că a înregistrat lista de 52 de candidați la funcția de deputat în Parlament din partea partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC), condus de Alexandru Bujorean care a părăsit blocul „Împreună”, și lista de 58 de candidați din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Moldova, al cărui președinte este Boris Volosatîi, pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Astfel, au fost aprobate simbolurile electorale ale formațiunilor, confirmați reprezentanții în CEC și confirmați persoanele responsabile de finanțe (trezorierii), se menționează într-un comunicat al Comisiei.

Potrivit CEC, candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 16 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

Tot în ședința de joi, 21 august, Comisia a luat act de încheierea Curții de Apel Centru din 19 august 2025, prin care a fost admisă cererea Ministerului Justiției (MJ) privind limitarea activității a patru formațiuni politice, inclusiv a partidului „Renaștere”, afiliat fugarului penal Ilan Șor.

„Conform prevederilor legale, pe perioada limitării activității partidului politic, acestuia îi este interzisă participarea individuală sau în comun la alegeri și referendumuri, producerea, furnizarea, distribuirea și difuzarea publicității politice, fondarea mijloacelor de informare în masă, organizarea întrunirilor, a mitingurilor, a demonstrațiilor, a pichetărilor și a altor acțiuni publice, folosirea tuturor tipurilor de depuneri bancare, cu excepția cazurilor când sunt necesare decontări cu contractanții, decontări aferente îndeplinirii contractelor individuale de muncă, decontări pentru repararea prejudiciilor cauzate prin acțiunile partidului politic, decontări pentru plata impozitelor, a taxelor și amenzilor”, precizează Comisia.

În acest fel, Comisia a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea partidului „Renaștere”.

Alte hotărâri aprobate de CEC au ținut de acreditarea a 295 de persoane în calitate de observatori naționali din partea Asociației obștești „Uniunea Juriștilor din Moldova”, autorizarea efectuării unor sondaje de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, de către Asociația Obștească Institutul de Politici Publice și „MLD MEDIA” S.R.L.