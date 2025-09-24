„Legătura dintre România și R. Moldova este o legătură vie”. Îndemnul lui Nicușor Dan, înainte de parlamentarele din 28 septembrie

În contextul în care duminică, 28 septembrie, au loc alegerile legislative din R. Moldova, președintele de peste Prut, Nicușor Dan, a venit pe 24 septembrie cu o postare în care i-a îndemnat pe basarabenii din România să iasă la vot.

„Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune”, a subliniat Nicușor Dan la începutul mesajului său.

Acesta a menționat că alegerile parlamentare care vor avea loc duminică, 28 septembrie, reprezintă un „moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi”.

„Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară”, a punctat președintele României.

Lista completă a secțiilor de votare: