Larisa Miculeț a fost eliberată din funcția de consilieră prezidențială și preia interimatul misiunii diplomatice a R. Moldova din Irlanda

Larisa Miculeț a fost eliberată din funcția de consilieră prezidențială pentru relația cu cetățenii, prin decretul președintei Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de fosta consilieră prezidențială vineri, 29 mai, pe Facebook.

Larisa Miculeț urmează să meargă în Irlanda, în calitate de șef interimar al misiunii diplomatice a R. Moldova.

„A fost o mare onoare să activez, pe parcursul ultimului an, în echipa Președintei Maia Sandu, în calitate de Consilier prezidențial. Uneori însă, viața te readuce exact acolo unde poți contribui mai mult, într-o etapă importantă pentru țară.

La un an după revenirea mea în R. Moldova, voi merge din nou, pentru o perioadă, în Irlanda, în calitate de șef interimar al misiunii diplomatice a Republicii Moldova, într-un context deosebit de important — viitoarea Președinție a Irlandei la Consiliul Uniunii Europene. Revin într-o țară cu care R. Moldova a construit, în ultimii ani, un parteneriat bilateral solid și dinamic, beneficiind totodată de un sprijin politic important pentru agenda noastră europeană.

(…) Am acceptat această responsabilitate cu recunoștință, responsabilitate și cu dorința sinceră de a continua să contribui acolo unde pot fi de cel mai mare folos”, a scris Larisa Miculeț.

Larisa Miculeț a fost numită în funcția de consilieră prezidențială pentru relația cu cetățenii pe 2 mai 2025.

„De-a lungul carierei sale, a reprezentat R.Moldova la nivel înalt în cadrul misiunilor diplomatice din Israel, Irlanda și ONU și a fost implicată activ în promovarea drepturilor omului, combaterii crimei organizate și consolidării relațiilor internaționale ale țării. În trecut, a deținut funcții de conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, dar și în Procuratura Generală, unde a activat timp de peste 25 de ani, inclusiv ca șefă a Direcției integrare europeană și cooperare juridică internațională. Este licențiată în Drept a Universității de Stat din Moldova și a beneficiat de programe de pregătire avansată, inclusiv în SUA și Germania. Deține cel mai înalt rang diplomatic – ambasador”, potrivit unui comunicat emis la numirea sa din 2025.

