La ce etapă se află dosarul Interpol: precizările procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan

Procuratura Anticorupție (PA) este în așteptarea unor rezultate din partea comisiilor rogatorii din afara R. Moldova, create în dosarul Interpol. Despre acest lucru a informat procurorul-șef al PA, Marcel Dumbravan, într-o conferință de presă din 23 aprilie.

„S-au făcut comisii rogatorii care nu s-au făcut anterior și care în opinia mea, ca procuror șef, erau obligatoriu de format, pentru a stabili toate circumstanțele. La moment suntem în așteptarea unor rezultate ale comisiilor rogatorii de peste hotarele R. Moldova. În plus, PA a mai solicitat unor organe de drept de peste hotarele R. Moldova efectuarea unor expertize. Prin urmare suntem în așteptarea acestor rezultate, în dependență de care vom vedea ce acțiuni să întreprindem în continuare”, a declarat Dumbravan.

Șeful PA a menționat că instituția pe care o conduce conlucrează în continuare cu procurorii francezi pe acest caz.

Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat la 4 iunie 2024 că investighează o presupusă schemă de corupție, prin care persoane publice din R. Moldova și din alte țări ar primi mită pentru a interfera cu publicarea de către INTERPOL a Notificărilor Roșii pentru infractori din diferite țări anunțați în căutare internațională. Aceștia obțineau azil ori statut de refugiat în R. Moldova și în alte țări, iar drept urmare, Notificările Roșii pe numele lor erau șterse sau blocate, după cum a informat PA. Pentru asta, mai mulți funcționari din R. Moldova ar fi primit mită, iar sumele plătite de beneficiarii acestei scheme s-ar ridica la câteva milioane de dolari SUA, potrivit PA.

În martie 2025, PA a anunțat că două persoane au fost puse sub învinuire în dosar. În rolul de conducător al grupului de urmărire penală, șefa instituției, Veronica Dragalin, a semnat ordonanțe de învinuire finale în privința fostului șef al Direcției Cooperare Polițienească Internațională (DCPI) Viorel Țentiu și fostului șef Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) Mihail Vodă.