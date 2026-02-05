La această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Pentru combaterea lunecușului au fost răspândite 398 de tone de material antiderapant

La această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar partea carosabilă este umedă, pe alocuri acoperită cu polei, ghețuș sau zăpadă, anunță joi, 5 februarie, Administraţia Națională a Drumurilor (AND).

În ultimele 6 ore (intervalul 12:00–18:00), echipele de drumari au intervenit pe rețeaua de drumuri naționale din nordul, centrul și sudul țării atât pe artere importante, intens circulate, cât și pe drumuri regionale.

„Prioritar, intervențiile au fost concentrate pe traseele M1, M3, M5, R5, R6, R7, R11, R13, R14, R15, R16, R19, R20, R21, R30, G5, G26, G39, G46, G57, G64, G68, G69, G72, G103, dar și pe alte sectoare de drum. Pentru desfășurarea lucrărilor de deszăpezire și combatere a lunecușului, au fost antrenate 89 de utilaje speciale și 48 de muncitori rutieri, fiind răspândite 398 de tone de material antiderapant”, a precizat AND.

AND menționează că în continuare, este valabil Codul Galben de polei și ghețuș. În intervalul 5 – 6 februarie, precipitațiile vor persista, favorizând formarea ceții și creșterea riscului de polei și ghețuș pe drumuri.