Kremlinul a declarat luni că dorește ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând posibil, dar că eforturile de soluționare a acestuia au ajuns într-un impas, scrie Reuters. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns astfel la declarațiile făcute vineri de președintele american Donald Trump, care a afirmat în cadrul unei întâlniri cu premierul ungar Viktor Orban că „războiul se va încheia într-un viitor nu prea îndepărtat”.

Peskov, în cadrul unei conferințe de presă, a reafirmat poziția Kremlinului potrivit căreia războiul s-ar putea încheia odată ce Rusia își va atinge obiectivele, iar aceasta ar prefera să facă acest lucru prin mijloace politice și diplomatice.

„Dar în prezent există o pauză, situația este blocată. Nu din vina noastră”, a spus el, dând vina pe Ucraina.

Ucraina și aliații săi europeni resping acuzația Moscovei că blochează eforturile de pace. Nu au mai avut loc discuții față în față între Rusia și Ucraina din 23 iulie.

Trump a încercat să-i convingă pe președintele rus Vladimir Putin și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească, dar Kremlinul a declarat că un astfel de summit ar putea avea loc doar la Moscova – o condiție pe care Zelenski o respinge. El a afirmat în repetate rânduri că nu crede că Putin este serios în ceea ce privește căutarea păcii.

Peskov a spus însă că Kievul este cel care nu dorește continuarea discuțiilor.

„Ei sunt încurajați în toate felurile de europeni, care cred că Ucraina poate câștiga războiul și își poate asigura interesele prin mijloace militare”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a afirmat că aceasta este o iluzie profundă, având în vedere situația de pe front.

Pe măsură ce războiul se apropie de sfârșitul celui de-al patrulea an, Rusia deține aproximativ 19% din teritoriul ucrainean și face presiuni puternice pentru a cuceri orașele Pokrovsk și Kupiansk.