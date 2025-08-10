Europa subliniază necesitatea protejării intereselor Ucrainei înaintea discuțiilor Trump-Putin

Liderii europeni au salutat sâmbătă, 10 august, planurile președintelui american Donald Trump de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, subliniind totodată necesitatea de a menține presiunea asupra Moscovei și de a proteja interesele de securitate ucrainene și europene, scrie Reuters.

Trump intenționează să se întâlnească cu Putin în Alaska pe 15 august, afirmând că părțile, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sunt aproape de un acord care ar putea rezolva conflictul vechi de trei ani și jumătate.

Președintele SUA este deschis unui summit trilateral cu Putin și Zelenski, dar deocamdată Casa Albă planifică o întâlnire bilaterală, așa cum a solicitat Putin, a declarat un oficial al Casei Albe. Oficialii ruși și ucraineni nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii cu privire la perspectivele unei întâlniri trilaterale.

Detaliile unui posibil acord nu au fost anunțate, dar Trump a spus că acesta ar implica „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor țări”. Ar putea necesita ca Ucraina să cedeze părți semnificative din teritoriul său, un rezultat pe care Zelenski și aliații săi europeni îl consideră doar încurajator al agresiunii rusești.

Vicepreședintele american JD Vance s-a întâlnit sâmbătă la Chevening House, o vilă de la țară situată la sud-est de Londra, cu secretarul britanic de externe David Lammy și cu reprezentanți ai Ucrainei și ai aliaților europeni, pentru a discuta despre eforturile lui Trump de a promova pacea.

O declarație comună a liderilor francez, italian, german, polonez, britanic și finlandez și a președintelui Comisiei Europene a salutat eforturile lui Trump, subliniind totodată necesitatea menținerii sprijinului pentru Ucraina și a presiunii asupra Rusiei.

„Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei. Suntem de acord că aceste interese vitale includ necesitatea unor garanții de securitate robuste și credibile care să permită Ucrainei să își apere eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, au declarat aceștia.

Liderii au declarat că „rămân dedicați principiului conform căruia frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță” și au adăugat: „Linia actuală de contact ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”.

Aceștia au spus că negocierile pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților.

Totodată, Șef al Biroului Președinției din Ucraina, Andrii Yermak, care a participat la discuțiile cu liderii europeni și oficialii americani, a declarat că Ucraina este recunoscătoare pentru abordarea lor constructivă.

„Un armistițiu este necesar – dar linia frontului nu este o graniță”, a declarat Yermak la X, reiterând poziția Kievului conform căreia va respinge orice concesii teritoriale făcute Rusiei.

Yermak i-a mulțumit, de asemenea, lui Vance pentru „respectarea tuturor punctelor de vedere” și pentru eforturile sale în direcția unei „paci fiabile”.

Reprezentanții europeni au înaintat o contrapropunere, a declarat un oficial european, refuzând să ofere detalii.

Contrapropunerea ar include cerințe ca un armistițiu să aibă loc înainte de luarea oricăror alte măsuri și ca orice schimb teritorial să fie reciproc, cu garanții ferme de securitate.

„Nu poți începe un proces cedând teritoriu în mijlocul luptelor”, a declarat un negociator european.

Un oficial american a declarat că întâlnirea de la Chevening „a produs progrese semnificative către obiectivul președintelui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, înainte de viitoarea întâlnire dintre președintele Trump și președintele Putin din Alaska”.

Casa Albă nu a răspuns imediat când a fost întrebată despre contrapropunerile europene.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron au vorbit și s-au angajat să găsească o „pace dreaptă și durabilă” în Ucraina și un „sprijin neclintit” pentru Zelenski, salutând în același timp eforturile lui Trump de a pune capăt luptelor.

Volodimir Zelenski a numit întâlnirea constructivă. „Calea către pace pentru Ucraina trebuie stabilită împreună și numai împreună cu Ucraina, acesta este principiul cheie”, a spus el în discursul său adresat ucrainenilor.

Macron a subliniat necesitatea ca Ucraina să joace un rol în orice negocieri.

„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, care luptă pentru libertatea și securitatea lor de peste trei ani. Europenii vor face, de asemenea, în mod necesar, parte a soluției, deoarece propria lor securitate este în joc”, a scris el pe X după ceea ce a numit a fi convorbiri telefonice cu Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz și Starmer.

Zelenski a efectuat o serie de apeluri telefonice cu aliații Ucrainei de când trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a vizitat Moscova miercuri, unde, a spus Trump, a realizat „mari progrese”.