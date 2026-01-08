Jamala, Paula Seling și Natalia Barbu, pe scena Eurovision Moldova 2026

Mai mulți interpreți din țară și de peste hotare, printre care Zdob și Zdub, Nelly Ciobanu, Natalia Barbu, Paula Seling sau Jamala, vor evolua în calitate de „invitați de onoare” pe scena de la Arena Chișinău, în cadrul celei de-a 20-a ediții a Eurovision Moldova.

Sâmbătă, 17 ianuarie, urmează să se desfășoare Finala Națională Eurovision Moldova 2026. În acest an, în premieră, evenimentul nu va fi organizat într-un studio TV, ci la Arena Chișinău, într-un format deschis publicului larg, cu bilete disponibile pentru până la 3 mii de spectatori.

„Se pregătește o altfel de finală, avem o locație nouă, ceea ce va permite o simulare a show-urilor pe care le vedem în finalele internaționale. Participanții – toți – au un potențial suficient de mare ca să avem o finală destoinică”, a declarat regizorul Roman Burlaca, pentru Moldova 1.

Potrivit unui comunicat publicat de echipa organizatorică, „pe scenă, vor urca invitați de onoare din țară și de peste hotare — artiști care au marcat istoria Eurovision:

Zdob și Zdub, Sunstroke Project, Nelly Ciobanu, Natalia Barbu, Cristina Scarlat, DoReDos, Aliona Moon, Paula Seling, Jamala, alături de alți artiști notorii”.



16 finaliști, pe scena de la Arena Chișinău

În cadrul Finalei Naționale Eurovision Moldova 2026, lupta se va da între 16 artiști. Aceștia vor concura pentru dreptul de a reprezenta R. Moldova la Viena, gazda Eurovision Song Contest din acest an.

Lista concurenților calificați în Finala Națională Eurovision Moldova 2026:

Sasha Flowers (We fight till the end) Evghenii Avramov & ALenin Ivan (Foc la ghe) Adelisha (Alegria) Artiom Topal (Money) Pavel Orlov (Can’t say Goodbye) Ilinca Siviroveanu (Running through the rain) Bacho (Tata) Satoshi (Viva, Moldova) Curly (Respir liber) DAYANA (Doina) Emforia (Tipare) Katy Rain (Dance & Cry) Cristy Rouge (Bliss) Maxim Zavidia (Alo) Valleria (Valerian steel) Cătălina Solomac (Pink Margarita)

Lista finaliștilor Eurovision Moldova 2026

În acest an, R. Moldova va participa pentru a 20-a oară la competiția internațională. Cel mai bun rezultat înregistrat de R. Moldova la Eurovision a fost în anul 2017, atunci când trupa SunStroke Project a obținut locul trei, cu piesa „Hey mamma”.