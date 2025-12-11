Principală  —  Ştiri  —  Diverse   —   A fost anunțată lista concurenților…

A fost anunțată lista concurenților Eurovision Moldova 2026. Satoshi, printre participanți

Sursa foto: moldova1.md

Compania „Teleradio-Moldova” a publicat lista pieselor calificate pentru etapa audițiilor live din cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026. Printre concurenți se regăsește și Satoshi. Artistul s-a înscris la concurs cu piesa „Viva, Moldova”.

Anunțul a fost făcut după încheierea perioadei de depunere a dosarelor, pe 7 decembrie, și după examinarea preliminară a materialelor trimise de artiști.

  1. Adelisha
  2. Adelina
  3. Adrian Sîrbu
  4. Sasha Flowers
  5. Sasha Flowers
  6. Alexei Legasi
  7. Annet Smirnova
  8. Artiom Topal
  9. Catalina Solomac
  10. Chris Cross ft Radco
  11. Cristy Rouge
  12. Dana Marchitan
  13. DAYANA
  14. Bacho
  15. Lisa Volk
  16. Emforia
  17. Evghenii Avramov & ALenin Ivan
  18. Ilinca Siviroveanu
  19. Curly
  20. Iulia Teleuca
  21. Katy Rain
  22. Moniq Monua
  23. August Black
  24. Maxim Zavidia
  25. Nadejda Rotaru
  26. Nikko
  27. Pavel Orlov
  28. Rodica Jabinschi
  29. Oliv Sky
  30. Sasha Bognibov
  31. Satoshi
  32. L-ERA
  33. Valleria
  34. Zeleno
  35. Chris Cross
  36. MOLDIE
  37. DAYANA

Lista pieselor cu care aceștia participă, dar și alte detalii găsiți pe Zdgust.md.

