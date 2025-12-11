Principală — Ştiri — Diverse — A fost anunțată lista concurenților…
A fost anunțată lista concurenților Eurovision Moldova 2026. Satoshi, printre participanți
Compania „Teleradio-Moldova” a publicat lista pieselor calificate pentru etapa audițiilor live din cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026. Printre concurenți se regăsește și Satoshi. Artistul s-a înscris la concurs cu piesa „Viva, Moldova”.
Anunțul a fost făcut după încheierea perioadei de depunere a dosarelor, pe 7 decembrie, și după examinarea preliminară a materialelor trimise de artiști.
- Adelisha
- Adelina
- Adrian Sîrbu
- Sasha Flowers
- Alexei Legasi
- Annet Smirnova
- Artiom Topal
- Catalina Solomac
- Chris Cross ft Radco
- Cristy Rouge
- Dana Marchitan
- DAYANA
- Bacho
- Lisa Volk
- Emforia
- Evghenii Avramov & ALenin Ivan
- Ilinca Siviroveanu
- Curly
- Iulia Teleuca
- Katy Rain
- Moniq Monua
- August Black
- Maxim Zavidia
- Nadejda Rotaru
- Nikko
- Pavel Orlov
- Rodica Jabinschi
- Oliv Sky
- Sasha Bognibov
- Satoshi
- L-ERA
- Valleria
- Zeleno
- Chris Cross
- MOLDIE
Lista pieselor cu care aceștia participă, dar și alte detalii găsiți pe Zdgust.md.