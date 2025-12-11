A fost anunțată lista concurenților Eurovision Moldova 2026. Satoshi, printre participanți

Compania „Teleradio-Moldova” a publicat lista pieselor calificate pentru etapa audițiilor live din cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026. Printre concurenți se regăsește și Satoshi. Artistul s-a înscris la concurs cu piesa „Viva, Moldova”.

Anunțul a fost făcut după încheierea perioadei de depunere a dosarelor, pe 7 decembrie, și după examinarea preliminară a materialelor trimise de artiști.

Adelisha Adelina Adrian Sîrbu Sasha Flowers Sasha Flowers Alexei Legasi Annet Smirnova Artiom Topal Catalina Solomac Chris Cross ft Radco Cristy Rouge Dana Marchitan DAYANA Bacho Lisa Volk Emforia Evghenii Avramov & ALenin Ivan Ilinca Siviroveanu Curly Iulia Teleuca Katy Rain Moniq Monua August Black Maxim Zavidia Nadejda Rotaru Nikko Pavel Orlov Rodica Jabinschi Oliv Sky Sasha Bognibov Satoshi L-ERA Valleria Zeleno Chris Cross MOLDIE DAYANA

Lista pieselor cu care aceștia participă, dar și alte detalii găsiți pe Zdgust.md.