Israelul a atacat cel mai mare complex petrochimic din Iran. Ministrul israelian al Apărării: „Asigură aproximativ jumătate din producția petrochimică a țării”

Israelul a lovit luni, 6 aprilie, cel mai mare complex petrochimic din Iran, Asaluyeh, a declarat ministrul israelian al Apărării Israel Katz, într-o acțiune pe care a descris-o drept o lovitură economică severă pentru Teheran, transmite Reuters.

„Armata israeliană a lovit cu forță cel mai mare complex petrochimic din Iran, situat la Assalouyeh, o țintă cheie care asigură aproximativ jumătate din producția petrochimică a țării”, a declarat Katz într-un mesaj video.

Mai multe explozii au fost auzite la complexul petrochimic South Pars din Asaluyeh, a confirmat luni agenția de știri iraniană Fars.

Companiile care furnizează energie electrică, apă și oxigen către Asaluyeh au fost atacate, dar compania petrochimică Pars nu a suferit daune, a transmis și agenția iraniană Tasnim, adăugând că alimentarea cu energie electrică a tuturor unităților petrochimice din Asaluyeh a fost întreruptă.

Acesta este o instalație esențială a sectorului energetic iranian pentru exploatarea în comun cu Qatarul a celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, South Pars/North Dome.

În martie, Israelul a atacat principala sursă de energie a Iranului, câmpul de gaze South Pars și infrastructura acestuia din centrul de procesare din apropiere, Asaluyeh, provocând atacuri iraniene asupra țintelor energetice din Orientul Mijlociu.