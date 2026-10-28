Irina Rîngaci a cucerit argintul mondial și a devenit vicecampioană la lupte libere la Campionatul de Seniori din Kazahstan

Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de Seniori din Astana, Kazahstan, devenind vicecampioană mondială la lupte libere. Performanța sportivă vine după o perioadă dificilă de recuperare pentru sportivă, scrie Federația de Lupte Libere Feminine din Moldova.

„Chiar dacă aurul mondial a fost atât de aproape, medalia de argint reprezintă o performanță extraordinară, mai ales după perioada dificilă de recuperare prin care a trecut Irina”, au transmis reprezentanții Federației.

Reprezentanții sportului din R. Moldova au apreciat caracterul, perseverența și puterea sportivei de a reveni printre cele mai bune luptătoare ale lumii.

Pe 27 octombrie, în semifinalele Campionatului Mondial, Irina Rîngaci a învins-o pe reprezentanta Mongoliei, Enkhjin Tuvshinjargal, obținând calificarea în finală.

Totodată, Rîngaci a obținut victorii importante până a ajunge în semifinale: