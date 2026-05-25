Iranul cere garanții din partea Chinei înainte de încheierea unui acord cu SUA privind uraniul îmbogățit

Iranul și-a exprimat disponibilitatea de a exporta uraniul său puternic îmbogățit, la solicitarea Statelor Unite, cu condiția ca destinația și locul de depozitare să fie China, au declarat surse pentru Al Arabiya. Potrivit acestora, înainte de semnarea unui acord cu Washingtonul, Teheranul dorește să obțină garanții din partea Beijingului. Informația privind acordul Iranului de a ceda uraniul a fost confirmată și de surse de rang înalt pentru Al Hadath.

Pe 24 mai, publicația The New York Times, citând trei oficiali iranieni, a scris că soarta uraniului îmbogățit va fi discutată cu Statele Unite pe parcursul a 30–60 de zile. La rândul lor, doi oficiali americani au declarat pentru ziar că acordul prevede renunțarea completă a Teheranului la stocurile existente, însă mecanismul exact prin care acest lucru va avea loc este încă în discuție.

Președintele american Donald Trump insistă ca Statele Unite să preia controlul asupra materialelor nucleare și analizează inclusiv posibilitatea trimiterii unor forțe speciale americane în Iran pentru identificarea acestora.

Anterior, Rusia a propus ca uraniul iranian îmbogățit să fie transferat pe teritoriul său pentru depozitare sau procesare. Președintele rus Vladimir Putin a discutat această idee cu liderul chinez Xi Jinping în cadrul întâlnirii lor de la Beijing, din 20 mai. Potrivit unor surse Axios, Putin ar fi încercat anterior să îl convingă și pe Donald Trump, însă acesta a refuzat. „Poziția Statelor Unite este că trebuie să vedem că uraniul se află sub control sigur”, a explicat un oficial american pentru publicație.

Conform datelor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul deține aproximativ 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, cantitate suficientă, în perspectivă, pentru producerea a peste 10 bombe nucleare.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat anterior că, la fel ca Donald Trump, nu va considera războiul încheiat până când toate aceste stocuri nu vor fi scoase din Republica Islamică.

În prezent, între Iran, Statele Unite și Israel este în vigoare un armistițiu. Surse ale The New York Times și The Washington Post au relatat recent că părțile s-au apropiat semnificativ de încheierea unui acord. Potrivit acestora, s-a ajuns la o înțelegere de principiu privind deschiderea Strâmtorii Hormuz și a fost elaborat un proiect de memorandum care ar permite prelungirea armistițiului pentru încă 60 de zile, în vederea semnării unui acord final privind încheierea războiului.