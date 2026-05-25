Bugetul public național a încheiat anul 2025 cu un deficit de 14,26 miliarde de lei

Bugetul public național a înregistrat în anul 2025 un deficit de 14,26 miliarde de lei, echivalentul a 4% din Produsul Intern Brut (PIB), pe fondul dificultăților economice persistente și al efectelor generate de războiul din Ucraina, se arată într-un raport efectuat de Ministerul Finanțelor. Deși veniturile și cheltuielile statului au crescut comparativ cu anul precedent, autoritățile recunosc că plafonul legal privind deficitul bugetar nu a fost respectat.

Potrivit proiectului privind executarea bugetului pentru anul 2025, care urmează să fie examinat de Guvern, deficitul bugetar a fost cu 1,63 miliarde de lei mai mare decât în 2024. Astfel, acesta a depășit limita legală de 2,5% din PIB. Autoritățile explică această abatere prin implementarea măsurilor incluse în agenda de reforme aferentă Planului de creștere economică pentru perioada 2025–2027.

Datele arată că veniturile bugetului public național au ajuns la 125,6 miliarde de lei, cu 15,26 miliarde de lei sau 13,8% mai mult decât în anul precedent. În același timp, cheltuielile statului au crescut până la 139,86 miliarde de lei, cu 16,9 miliarde de lei peste nivelul din 2024.

Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a fost estimat la 353,5 miliarde de lei în 2025, comparativ cu 323,9 miliarde de lei în anul anterior.

În ceea ce privește bugetul de stat, veniturile au totalizat 76,38 miliarde de lei, depășind cu 0,8% nivelul prognozat după rectificările bugetare. Cheltuielile au fost executate în sumă de 92,09 miliarde de lei, cu aproape două miliarde de lei sub nivelul planificat. Deficitul bugetului de stat s-a ridicat la aproximativ 15,7 miliarde de lei, fiind cu 13,7% mai mic decât cel prevăzut în varianta rectificată a bugetului. Ca pondere în PIB, acesta a constituit 4,44%.

Pentru acoperirea deficitului bugetar, statul a utilizat active financiare de aproximativ 4,1 miliarde de lei și a contractat datorii în valoare totală de aproape 11 miliarde de lei. Din această sumă, circa 6,7 miliarde de lei reprezintă datorii interne, iar aproximativ 4,3 miliarde de lei provin din împrumuturi externe nete. Totodată, pe parcursul anului, autoritățile au achitat obligații față de creditorii externi în valoare de aproape 7,9 miliarde de lei.

La sfârșitul anului 2025, soldul mijloacelor bănești din conturile bugetului de stat era de aproximativ 5,5 miliarde de lei. Din această sumă, circa 4,4 miliarde de lei erau disponibile pe componenta de bază a bugetului de stat, iar peste un miliard de lei proveneau din proiecte finanțate din surse externe.

În același timp, datoria de stat a ajuns la aproximativ 132,8 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 37,6% din PIB.

Guvernul susține că execuția bugetară din 2025 a fost influențată de mai mulți factori interni și externi, printre care diminuarea cererii externe și a exporturilor, nivelul ridicat al inflației, majorarea tarifelor la resursele energetice și dificultățile de finanțare generate de instabilitatea regională.