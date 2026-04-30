Iranul amenință cu un răspuns dureros dacă SUA își reiau atacurile

Iranul a declarat joi, 30 aprilie, că va răspunde cu „atacuri lungi și dureroase” asupra pozițiilor americane dacă Washingtonul își va relua atacurile și, de asemenea, își va relua controlul asupra Strâmtorii Ormuz, complicând planurile SUA pentru o coaliție de redeschidere a căii navigabile, scrie Reuters.

La două luni de la începutul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, canalul maritim rămâne închis, blocând 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze. Această situație a dus la o creștere bruscă a prețurilor globale la energie și a amplificat îngrijorările cu privire la riscurile unei recesiuni economice.

Eforturile de rezolvare a conflictului au ajuns într-un impas, un armistițiu fiind în vigoare din 8 aprilie, dar Iranul blocând în continuare strâmtoarea ca răspuns la blocada navală americană asupra exporturilor de petrol ale Iranului, vitalitatea economică a țării.

Președintele american Donald Trump urmează să participe joi la o conferință de presă privind planurile unei serii de noi atacuri militare asupra Iranului, menite să-l oblige să negocieze încetarea conflictului, a declarat un oficial american pentru Reuters.

Astfel de opțiuni au făcut parte de mult timp din planificarea SUA, însă propunerea de informare, relatată pentru prima dată de site-ul de știri Axios miercuri seară, a stimulat creșteri semnificative ale prețurilor petrolului, contractul de referință Brent ajungând la un moment dat la peste 126 de dolari. Ulterior, acesta a scăzut la aproximativ 113 dolari.

Orice atac american asupra Iranului, chiar dacă este limitat, va duce la „atacuri lungi și dureroase” asupra pozițiilor regionale ale SUA, a declarat un oficial de rang înalt al Gărzilor Revoluționare.

„Am văzut ce s-a întâmplat cu bazele voastre regionale și vom vedea același lucru întâmplându-se cu navele voastre de război”, a declarat comandantul Forței Aerospațiale, Majid Mousavi, citat de presa iraniană.

Iranul își menține controlul asupra strâmtorii

Liderul suprem Mojtaba Khamenei a declarat într-un mesaj adresat iranienilor că Teheranul va elimina „abuzurile inamicilor asupra căii navigabile” sub noua gestionare a strâmtorii, indicând că țara intenționează să își mențină controlul asupra acesteia.

„Străinii care vin de la mii de kilometri distanță nu au loc acolo decât pe fundul apelor sale”, a spus el.

Președintele parlamentului iranian și ministrul de externe au făcut, de asemenea, aluzie la controlul iranian asupra strâmtorii.

Prețurile la Brent s-au dublat de la începutul războiului, pe 28 februarie, alimentând inflația și ducând prețurile la pompă la niveluri dureroase din punct de vedere politic la nivel mondial.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că, dacă perturbările cauzate de închidere se prelungesc până la jumătatea anului, creșterea economică globală va scădea, inflația va crește, iar alte zeci de milioane de oameni vor fi aruncați în sărăcie și foamete extremă.

„Cu cât această arteră vitală este mai mult timp blocată, cu atât va fi mai greu de rezolvat daunele”, a declarat el reporterilor din New York.

Pe lângă faptul că a blocat aproape toate navele, cu excepția propriei nave, care treceau prin strâmtoare, Iranul a lansat drone și rachete asupra bazelor israeliene și americane, asupra infrastructurii și asupra companiilor cu legături cu SUA din statele din Golf.