Restricții de acces în centrul Chișinăului pe 23 martie. Motivul invocat de Primăria Chișinău

Accesul în anumite zone din Chișinău va fi restricționat luni, 23 martie, în contextul desfășurării celei de-a treia ediții a Conferinței de Securitate în regiunea Mării Negre, organizată sub egida Platformei Internaționale Crimeea, la care sunt așteptați „oficiali de rang înalt”. Restricțiile vor fi aplicate între orele 07:00 și 18:00 și vor viza în special zona centrală a capitalei, potrivit unui anunț al Primăriei Chișinău.

Primăria Chișinău a anunțat că accesul va fi temporar restricționat în zona instituțiilor de stat și pe mai multe artere din capitală. Este vorba despre strada București (tronsonul dintre Maria Cebotari și Nicolae Iorga), strada Maria Cebotari (între București și 31 August 1989), precum și segmentele adiacente ale străzii Nicolae Iorga.

Sunt exceptate doar manifestațiile social-culturale autorizate în prealabil de municipalitate, au punctat reprezentanții Primăriei.

Tot luni, în aceste zone nu vor avea loc lucrările de reparație a drumurilor și intervențiile la rețelele electrice, termice, de apeduct și canalizare, precum și lucrările de curățare și tăiere a arborilor.

Ordinea publică va fi asigurată de Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a municipiului Chișinău. Șoferii sunt îndemnați „să respecte indicațiile agenților de circulație și să circule cu prudență”.

Pe 23 martie, la Chișinău, va avea loc cea de-a treia ediție a Conferinței privind securitatea în regiunea Mării Negre, organizată sub egida Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul continuă dialogul lansat la București (2023) și ulterior la Sofia (2024), în contextul agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei, conform unui anunț al Ministerului Afacerilor Externe de pe 13 martie.

Conferința se va desfășura la Palatul Republicii și va reuni „oficiali de rang înalt” din Republica Moldova, Ucraina și statele partenere, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai mediului de afaceri, ai societății civile și ai mediului academic. Reuniunea este coorganizată de Ministerele Afacerilor Externe și de Apărare ale Republicii Moldova și Ucrainei, cu sprijinul Uniunii Europene.