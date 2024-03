Între „Degradarea lui Putin” și „Dacă nu vorbește nimeni cu ea la Chișinău, ea merge la Moscova”. Experți, despre întrevederea bașcanei cu președintele rus

Aflându-se zilele acestea în Federația Rusă, miercuri, 6 martie, bașcana Găgăuziei a avut o întrevedere cu președintele rus, Vladimir Putin. Postarea publicată de către Guțul a trezit diverse reacții și interpretări printre internauți.

ZdG a încercat să analizeze mesajul acestei întrevederi prin intermediul experților politici. O modalitate de a-și îndrepta imaginea șifonată după moartea lui Navalnîi, confirmarea că Guțul a fost învestită în funcție de către Putin și un rol central în zădărnicirea alegerilor și referendumului ce urmează să se desfășoare în R. Moldova – acestea sunt câteva dintre tezele enumerate de către experții abordați de ZdG.

Mihail Sirkeli, jurnalist și fondator al portalului Nokta.md din autonomia găgăuză, consideră că această întrevedere este o dovadă a faptului că Putin este cel care a „învestit-o în funcție” pe bașcană.

Jurnalistul susține că fotografia comună a celor doi mai sugerează despre „devalorizarea lui Putin”.

Alexandru Flenchea, directorul Asociației „Inițiativa pentru Pace” vorbește despre această întrevedere prin prisma „problemelor din sistemul politic și judiciar al R. Moldova”.

„E primită la Moscova, pentru că nu e primită de Chișinău”, accentuează ex-vicepremierul pentru Reintegrare.

„Nu putem să nu spunem că această întâlnire arată și incapacitatea Chișinăului de a construi și menține relații și dialog cu regiunile țării. Azi e Găgăzuia, mâine poate fi nordul – Bălți, ca să nu mai zic de Transnistria. Singurul motiv din care Guțul a plecat în Soci și a fost primită acolo, este pentru că nu vorbește și nu o ascultă nimeni la Chișinău. Ne place de ea sau nu ne place, instanța de judecată, Curtea de Apel, parte a sistemului de la Chișinău, pentru că Găgăuzia nu are sistem de justiție propriu, sistemul judecătoresc din R. Moldova a validat aceste alegeri, asta scrie legea. Și în situația în care nu o ascultă și nu vorbește nimeni cu ea la Chișinău, ea merge la Moscova. Și vă asigur că nu ar fi primit-o nu că Putin, în general nu ar fi primit-o nimeni la Moscova, dacă o primeau la Chișinău. Or dacă respectiva persoană a fost aleasă în funcție prin alegeri fraudate, acest lucru trebuie probat în instanță. Repet, nu am văzut acest lucru. Decizia instanței de validare a alegerilor nu a fost contestată. De ce? Este întrebarea la care mai bine de jumătate de an, nu aud răspuns”, explică Flenchea.