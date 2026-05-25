Intervențiile salvatorilor în urma ploilor abundente continuă. Recomandări pentru cetățeni

În contextul situației hidrologice din ultimele zile, salvatorii au desfășurat și continuă să întreprindă acțiuni de prevenire și intervenție în zonele cu risc sporit. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), situația este sub control.

„Echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratului General de Carabinieri și Forțelor Armate, împreună cu autoritățile publice locale și serviciile specializate ale altor ministere, , inclusiv în Bazinele de acumulare amplasate în proximitatea localităților Bularda, Răciula, Rădeni, și Micăuți, precum și în albia râurilor Ichel și Răut”, precizează responsabilii de la IGSU.

Activitățile au inclus, printre altele, fortificarea digurilor și a sectoarelor vulnerabile, evacuarea apelor din locuințele inundate, curățirea albiei râurilor și a afluenților acestora și crearea unor noi căi de scurgere a apelor.

„În acest moment, situația este sub control, iar toate structurile responsabile activează în regimul sporit pentru protejarea cetățenilor și a bunurilor acestora”, subliniază IGSU.

Totuși, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii:

să evite deplasările inutile în zonele cu risc; să nu se apropie de diguri, râuri sau bazine acvatice, în special de cele amplasate în proximitatea râului Ichel; să respecte recomandările salvatorilor și ale autorităților locale; să apeleze Serviciul 112 în caz de situații de urgență; să nu răspândească informații neverificate sau zvonuri care pot crea panică și recomandă urmărirea informațiilor oficiale oferite de autorități.

În urma condițiilor meteorologice nefavorabile din seara zilei de 22 mai, mai multe orașe și localități din toată țara au avut de suferit. După ploile abundente, au fost înregistrate mai multe întreruperi și pene de curent, inundații, dar și alte situații excepționale. Serviciul 112 a înregistrat 5748 de apeluri și 3283 de urgențe. În timpul calamităților, o persoană a decedat.