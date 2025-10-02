Intervenție SMURD în capitală. Un minor a fost transportat din Iași pentru o intervenție chirurgicală

În după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova. Potrivit informațiilor înregistrate, minorul a suferit o intervenție în urma unui traumatism toracic, scrie Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Conform comunicatului, elicopterul SMURD Iași a aterizat la ora 18:10 pe stadionul „Dinamo” din municipiul Chișinău, de unde minorul a fost preluat de medici și transportat la Institutul Mamei și Copilului.

Pe tot parcursul zborului, băiatul a fost monitorizat permanent de medicii și paramedicii SMURD, scrie sursa citată.