Intervenția pompierilor IGSU la clădirea Parlamentului. „În interiorul clădirii a fost observat fum”

În după-amiaza zilei de 4 septembrie, pompierii IGSU au fost alertați să intervină la clădirea Parlamentului după ce a fost declanșat sistemul de alarmă la incendiu. Potrivit primelor informații, în interiorul clădirii a fost observat fum. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:41, informează IGSU.

„La fața locului au fost îndreptate forțe și mijloace conform nivelului sporit de intervenție. Ajunși la destinație, angajații IGSU au constatat că nu s-a produs o ardere propriu-zisă, ci un scurtcircuit la blocul de alimentare neîntreruptibil al ascensorului, situat la etajul tehnic. Prin urmare, nivelul sporit de intervenție nu s-a confirmat”, scrie IGSU.

Pompierii, în comun cu angajații Serviciului de Protecție și Pază de Stat, au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii. Nici o persoană nu a avut de suferit. Echipajele IGSU au rămas la fața locului pentru gestionarea situației.