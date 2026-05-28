Întâi iunie – zi de sărbătoare nelucrătoare. Condițiile în care un salariat poate fi atras la muncă

Ziua Internațională a Copilului, care este marcată anual pe 1 iunie, este declarată zi de sărbătoare nelucrătoare, atenționează Ministerul Muncii și Protecției Sociale joi, 28 mai. Totuși, sunt câteva cazuri când salariații pot fi atrași la muncă în zilele libere.

În zilele de sărbătoare nelucrătoare:

– se admit lucrări în unitățile a căror oprire nu este posibilă în legătură cu condițiile tehnice și de producție (unitățile cu flux continuu), lucrările determinate de necesitatea deservirii populației, precum și lucrările urgente de reparație și de încărcare-descărcare;

– anumite categorii de salariați pot fi atrași la muncă doar cu acordul lor scris.

Totuși, nu se admite atragerea la muncă a salariaților în vârstă de până la 18 ani.

În plus, în vederea utilizării optime de către salariați a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, conducătorul unității, după consultarea reprezentanților salariaților, este în drept să transfere zilele de repaus (de lucru) în alte zile. Pentru autoritățile și instituțiile publice, această competență aparține Guvernului.

Prin Legea nr. 170/2023, a fost completat Codul muncii cu includerea Zilei Internaționale a Copilului în lista sărbătorilor oficiale nelucrătoare.