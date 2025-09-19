Institutul Oncologic a primit o donație în valoare de 6,63 milioane de lei din partea de Uniunii Europeane și Organizației Mondiale a Sănătății. „Echipamentele vor fi utilizate pentru diagnostic de înaltă precizie”

Institutul Oncologic a primit vineri, 19 septembrie, o donație, în valoare de 6,63 milioane de lei, ce include echipamente medicale performante oferite de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Echipamentele vor fi utilizate pentru diagnostic de înaltă precizie, tratamente minim invazive, controlul durerii în metastazele osoase și radioterapie localizată, informează MOLDPRES.

Prezentă la eveniment, secretara de stat a Ministerului Sănătății, Angela Paraschiv, a subliniat că, în prezent, în R. Moldova peste 45 mii de oameni trăiesc cu un diagnostic oncologic, ceea ce reflectă o presiune enormă asupra sistemului de sănătate.

„Astăzi marcăm un eveniment foarte important pentru sistemul de sănătate, dar în special pentru Institutul Oncologic, care reprezintă sprijinul și speranța pacienților ce luptă cu patologia oncologică. În Republica Moldova, cele mai frecvente tipuri de cancer sunt: cancerul mamar, cancerul colorectal, cancerul pulmonar, cancerul de prostată, cancerul cutanat inclusiv, care împreună reprezintă mai mult de jumătate din toate cazurile oncologice. Aceste cifre demonstrează importanța investițiilor în prevenție, diagnostic precoce și screening, precum și utilizarea tehnologiilor moderne de tratament, precum cele puse la dispoziție de către Institutul Oncologic. Astfel, noile echipamente donate reprezintă un sprijin esențial pentru modernizarea serviciilor și pentru creșterea șanselor de tratament a pacienților noștri”, a spus Angela Paraschiv.

La rândul său, directorul Institutului Oncologic, Ruslan Baltaga, a menționat că unele dintre aceste echipamente donate reprezintă o premieră absolută în R. Moldova.

„Domeniile de aplicare a echipamentelor sunt foarte variate: de la diagnostic precis și tratament minim invaziv, până la controlul durerii în metastazele osoase și radioterapie localizată de înaltă precizie. Mulțumim pentru susținerea constantă și pentru faptul că domeniul oncologic a fost declarat și susținut drept prioritate națională”, a afirmat Ruslan Baltaga.

Conform Ministerului Sănătății, anual, aproximativ 7500 de persoane sunt diagnosticate cu diferite forme de cancer, iar peste 6000 de cetățeni își pierd viața din cauza acestei boli. În R. Moldova, maladiile oncologice constituie cea de-a doua cauză a mortalităţii după cele cardiovasculare, fiind o problemă prioritară pentru sistemul de sănătate, precizează sursa citată.

Medicii avertizează că o treime din decesele prin cancer sunt provocate de consumul de tutun, obezitate, consumul excesiv de alcool, inactivitate fizică, expunerea îndelungată la razele ultraviolete, azbest. De asemenea, virusurile hepatitei B și C, papilomavirusul uman (HPV), cresc substanțial riscul de cancer, cum ar fi cancerul de col uterin și de ficat.