Institutul Mamei și Copilului, dotat cu echipamente medicale moderne: „Reducerea mortalității materne și infantile rămâne una dintre prioritățile sistemului medical”

Marți, 26 mai, la Institutul Mamei și Copilului (IMC) a avut loc evenimentul „Investiții care salvează vieți. Dotarea maternităților din R. Moldova pentru îngrijirea mamelor și copiilor”, dedicat investițiilor strategice în sănătate și îmbunătățirii serviciilor medicale moderne și sigure. Astfel, IMC a beneficiat de două donații, potrivit Ministerului Sănătății.

Reducerea mortalității materne și infantile rămâne una dintre prioritățile sistemului medical din R. Moldova, menționează MS.

Evenimentul a marcat și două donații importante pentru IMC, care contribuie la îmbunătățirea actului medical și la dezvoltarea capacităților de diagnostic și tratament:

un colonoscop pediatric modern pentru Secția endoscopie, oferit de organizația „Salvați Copiii România”, în valoare de 100 de mii de euro;

un troliu laparoscopic performant 4K cu vizualizare fluorescentă ICG pentru Blocul operator obstetrică-ginecologie, achiziționat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) și cofinanțat de Institutul Mamei și Copilului. Valoarea totală a echipamentului este de peste 1,4 milioane de lei.

La eveniment a fost prezent și ministrul Emil Ceban, care a subliniat că investițiile în pediatrie și neonatologie reprezintă o investiție strategică în viitorul R. Moldova.

„Sănătatea unei societăți se construiește solid doar pe fundamentul îngrijirii oferite mamelor și copiilor, chiar din primele zile de viață. În medicină, timpul și precizia salvează vieți. Accesul rapid la un diagnostic precis influențează direct șansele de recuperare și calitatea vieții viitorului adult”, a declarat ministrul.

Potrivit datelor prezentate în cadrul evenimentului, doar în anul 2025, specialiștii Institutului Mamei și Copilului au realizat peste 3300 de investigații endoscopice. Noul sistem de videocolonoscopie pediatrică permite efectuarea unor investigații mai precise și mai sigure pentru pacienți.