Înmatricularea mașinilor importate, simplificată: procedurile necesare pot fi efectuate la toate subdiviziunile ASP

Agenția Servicii Publice (ASP) a simplificat regulile de înmatriculare pentru mașinile importate. Schimbările sunt făcute pentru cei care aduc o mașină de peste hotare și dețin doar copia certificatului de înmatriculare sau care nu au actele originale ale automobilului. Noile proceduri sunt puse în aplicare, începând cu sfârșitul lunii iunie 2026, potrivit unui comunicat ASP.

Potrivit ASP, până în prezent, dacă mașina importată nu avea toate documentele cu specificațiile tehnice complete, cetăenii erau obligați să meargă fizic cu automobilul la unul dintre cele trei birouri speciale de identificare, situate doar în orașele Chișinău, Bălți și Cahul. Acolo se făcea o expertiză tehnică care, din cauza rândurilor mari, putea dura până la 3 zile.

Ce s-a schimbat:

De la sfârșitul lunii iunie, cetățenii nu mai sunt nevoiți să meargă la cele trei birouri din țară. Aceștia se pot prezenta direct la cea mai apropiată subdiviziune ASP de înmatriculare a transportului.

„Identificarea mașinii se face direct la subdiviziunea unde ai venit. Verificările și schimbul de documente se fac intern, online, prin sistemele electronice ale ASP. Dosarul circulă digital: specialiștii trimit actele în format electronic către Direcția înmatriculare vehicule în aceeași zi, pentru verificarea istoricului mașinii în statul de proveniență”, comunică ASP.

Noile reguli simplificate se aplică și în cazul în care cetățenii au pierdut sau deteriorat actele originale ale mașinii eliberate în străinătate.