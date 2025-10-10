Inflația anuală în R. Moldova a ajuns la 6,9%. Unde a fost înregistrată cea mai mare creștere?

Biroul Național de Statistică (BNS) anunță vineri, 10 octombrie, că în luna septembrie 2025, inflația anuală în R. Moldova a atins nivelul de 6,9%. Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată în special de majorarea tarifelor la serviciile prestate populației, cu 12,9% într-un an.

Prețurile medii de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 (de la începutul anului curent) au crescut cu 4,9%, inclusiv la produsele alimentare – cu 4,6%, la mărfurile nealimentare – cu 1,7% și la serviciile prestate populației – cu 9,6%.

Însă, prețurile medii de consum în ultimele 12 luni au crescut cu circa 6,9%, inclusiv la produsele alimentare cu 6,7%, la mărfurile nealimentare cu 2,8% și la serviciile prestate populației cu 12,9%.

Biroul anunță că din produse alimentare, cel mai mult s-au scumpit, în acest an, fructele – cu 21,9%; uleiul – cu 15,03% și legumele cu 7,9%. Din produsele nealimentare, cel mai mult au crescut prețurile la încălțăminte și haine cu peste 5 la sută.

Cel mai mult au crescut tarifele la servicii: încălzirea centralizată – cu 33%, gazele naturale – cu 27,5%, energia electrică – 18,4%.

În ultima lună s-a înregistrat o creștere mică a prețurilor medii de consum, cu cca 0,1%. Această creștere a fost determinată de majorarea prețurilor la bunurile nealimentare – cu circa 0,4%, și serviciile prestate populației – cu circa 0,2%.