Încorporarea de toamnă în Armata Națională: până la 1200 de recruți își vor îndeplini serviciul militar în termen

Ministerul Apărării informează că încorporarea de toamnă se va desfășura în 27-28 octombrie. Sarcina de încorporare pentru perioada octombrie 2025 — ianuarie 2026 este de până la 1200 de recruți, pentru îndeplinirea serviciului militar în termen în Armata Naţională, și 10 pentru serviciul militar cu termen redus, decizia fost aprobată, în luna august, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri.

În perioada respectivă, recruții urmează să fie examinați medical de către comisiile medico-militare de pe lângă organele administrativ-militare, în volumul şi modul prevăzute de legislație.

Ministerul Apărării atrage atenția că, în spațiul public, subiectul citațiilor pentru comisiile medico-militare este „uneori prezentat eronat sau manipulat prin informații false, cu scopul de a provoca confuzie în rândul cetățenilor„.

Conform sursei citate, încorporarea se desfășoară de două ori pe an, pe etape, conform graficului elaborat de către Ministerul Apărării, în perioadele aprilie-iulie şi, respectiv, octombrie-ianuarie, în conformitate cu Legea nr. 1245 din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.

Serviciul militar în termen în Armata Națională durează 12 luni, iar cel cu termen redus — 3 luni, pentru acesta fiind încorporați absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior.