Începe vacanța de primăvară. Recomandări pentru elevi și părinți: „Un pericol major în această perioadă sunt bazinele acvatice, existând riscul prăbușirii în apă”

Elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de primăvară în perioada 5-8 martie 2026. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să manifeste responsabilitate sporită și să asigure supravegherea permanentă a copiilor pentru prevenirea situațiilor de risc.

Un pericol major în această perioadă sunt bazinele acvatice. Temperaturile oscilante pot favoriza formarea unui strat subțire și instabil de gheață pe lacuri și iazuri, existând riscul prăbușirii în apă.

„În acest sens, maturii sunt rugați să nu permită aflarea copiilor în apropierea râurilor sau a altor surse de apă”, scrie IGSU.

Totodată, un risc sporit îl constituie focul și sursele de încălzire. Chibriturile, brichetele, lumânările, precum și aparatele electrice trebuie păstrate în locuri inaccesibile minorilor.

„Orice sursă de foc lăsată nesupravegheată poate provoca incendii sau arsuri grave”, atenționează salvatorii.

Salvatorii atrag atenția și asupra pericolelor din spațiile deschise sau zonele neamenajate, cum ar fi șantierele de construcții care pot deveni extrem de periculoase pentru copii.

„Aici, o atenție deosebită trebuie acordată prevenirii căderilor de la înălțime. Copiii nu trebuie lăsați singuri în apropierea geamurilor deschise, balcoanelor sau altor zone înalte din locuință”, spun responsabilii de la IGSU.

De asemenea, un alt risc semnificativ îl reprezintă utilizarea ustensilelor ascuțite și a substanțelor chimice din gospodărie. Pentru a preveni accidentele, acestea trebuie depozitate în spații sigure, inaccesibile copiilor.

„Pentru ca vacanța de primăvară să fie una liniștită și plină de momente frumoase, este esențial ca părinții să discute cu cei mici despre regulile de comportament și securitate personală, explicându-le riscurile la care se pot expune”, a adăugat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

IGSU reiterează că siguranța copiilor depinde de responsabilitatea fiecărui adult.