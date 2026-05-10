Incendiu lângă Centrala de la Cernobîl. „Nu există riscuri radiologice” în R. Moldova

Agenția de Mediu informează că nu există riscuri radiologice sau de poluare atmosferică pentru populația Republicii Moldova, legate de incendiul forestier produs în zona de excludere a Centralei de la Cernobîl, Ucraina. Valorile indicatorilor de mediu monitorizați pe teritoriul Republicii Moldova se mențin în limite normale, fără înregistrarea unor depășiri ale normelor admisibile privind calitatea aerului atmosferic sau fondul radioactiv, a informat instituția.

Agenția de Mediu mai notează că masele de aer se deplasează către regiunile de Nord-Est, fără a exista riscul transportării norului de fum asupra teritoriului Republicii Moldova. Totodată, datele obținute prin intermediul rețelei naționale de monitorizare a calității aerului nu indică majorări ale concentrațiilor de particule în suspensie sau ale altor poluanți atmosferici asociați incendiilor de vegetație.

„Conform măsurătorilor efectuate la stația automată de monitorizare radiologică din municipiul Chișinău, valorile echivalentului debitului dozei ambientale a radiației gamma în perioada 8–9 mai 2026 s-au încadrat în limitele naturale de variație specifice teritoriului Republicii Moldova, după cum urmează:

8 mai 2026

• valoare minimă – 0,08 μSv/h, înregistrată la ora 01:10;

• valoare maximă – 0,10 μSv/h, înregistrată la ora 20:50.

9 mai 2026

• valoare minimă – 0,08 μSv/h, înregistrată la ora 11:00;

• valoare maximă – 0,09 μSv/h, înregistrată la ora 02:00”, se arată într-un comunicat al Agenției de Mediu.

„Agenția de Mediu, în cooperare cu autoritățile naționale competente, continuă monitorizarea permanentă a parametrilor de mediu și va informa operativ publicul în cazul apariției unor modificări relevante ale situației”, se mai arată în comunicat.

Un incendiu forestier de proporţii a izbucnit în Zona de Excludere de la Cernobîl, situată în nordul regiunii Kiev. Focul a cuprins peste 1100 de hectare, a relatat presa din Ucraina.