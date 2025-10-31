Incendiu la Bălți. Remorca unui autocamion încărcată cu cabluri a fost cuprinsă de flăcări

Pe 31 octombrie 2025, pompierii din municipiul Bălți au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins remorca unui autocamion de tip TIR care era încărcat cu cabluri, scrie Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:46. La fața locului au fost îndreptate patru echipe de intervenție.

„Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că arde semiremorca încărcată cu cabluri, fara captractor. (…) În urma arderii au fost distruse bunuri materiale încărcate. Nici o persoană nu a avut de suferit”, potrivit comunicatului IGSU.

Datorită acțiunilor operative ale pompierilor, incendiul a fost localizat la ora 11:48 și lichidat complet la ora 12:06. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.