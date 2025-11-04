Incendiu în Comrat. Acoperișul unui magazin cu două nivele a luat foc

Miercuri, 4 noiembrie, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit în municipiul Comrat, după ce acoperișul unui magazin a luat foc, anunță Inspectoratul.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:16, iar la fața locului au fost îndreptate două echipaje de pompieri și salvatori.

„Ajunși, aceștia au stabilit că flăcările au cuprins acoperișul unui magazin cu două nivele”, se arată în comunicatul instituției.

Datorită intervenției operative, incendiul a fost localizat la ora 12:28, fiind evitată extinderea focului asupra încăperilor din interiorul clădirii.