În timpul unui conflict, și-a lovit soția de mai multe ori cu toporul în cap. Bărbat – condamnat la 16 ani de închisoare

Un bărbat, raionul Dondușeni, în vârstă de 47 de ani a fost condamnat la 16 ani de închisoare, pentru omorul soției sale, anunță luni, 9 martie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit unui comunicat, în seara zilei de 22 septembrie 2025, în jurul orei 20:00, în timp ce se deplasau pe o stradă din satul Tîrnova, raionul Dondușeni, pe fundalul unui conflict familial, inculpatul i-a aplicat soției sale multiple lovituri cu un topor în regiunea capului, după care a părăsit locul faptei.

Victima a fost transportată la Spitalul Raional Dondușeni, însă, din cauza traumelor grave suferite, a decedat în aceeași seară.

„Instanța l-a recunoscut pe inculpat vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.145 alin.(2) lit.e¹) din Codul penal – omorul săvârșit asupra unui membru de familie, stabilindu-i pedeapsa de 16 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis”, a precizat PG.

Totuși, sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Nord, în termenul și condițiile prevăzute de lege.

