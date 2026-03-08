În Secretariatul Parlamentului, femeile reprezintă peste 77% din numărul total al funcționarilor publici. Reprezentarea femeilor în Parlament rămâne la nivel-record

În Parlamentul R. Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în legislatura precedentă, fiind un nivel-record al reprezentării femeilor în Parlament, potrivut unui comunicat al instituției.

Cele mai multe femei deputate se regăsesc în Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 24 de femei din totalul de 55 de deputați. Urmează Fracțiunea parlamentară „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, cu 6 femei din 17 deputați, Fracțiunea parlamentară „Alternativa”, cu 4 femei din 8 membri ai fracțiunii, și Fracțiunea parlamentară „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”, cu 3 femei din totalul de 8 deputați. Fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă” are două femei deputate, iar Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” – o femeie deputată.

Sursa: Facebook/ Parlamentul R. Moldova

Femeile sunt prezente și în funcțiile de conducere din cadrul Parlamentului. Una dintre cele două funcții de vicepreședinte al Parlamentului este ocupată de Doina Gherman. Totodată, două dintre cele șase fracțiuni parlamentare sunt conduse de femei, iar în Biroul permanent al Parlamentului se regăsesc patru femei deputate – Doina Gherman, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Veronica Roșca și Diana Caraman. De asemenea, patru dintre cele 12 comisii permanente ale Parlamentului sunt conduse de femei.

„În Secretariatul Parlamentului activează 151 de femei funcționare publice, ceea ce reprezintă peste 77% din numărul total al funcționarilor publici. Tamara Gheorghița deține funcția de Secretară generală adjunctă a Parlamentului, alte 17 femei ocupă funcții publice de conducere, iar 133 de femei activează în funcții publice de execuție”, comunică Parlamentul.

Sursa: Facebook/ Parlamentul R. Moldova

În contextul Zilei internaționale a femeii, vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a anunțat că a fost înregistrat un pachet legislativ care conține mai multe prevederi menite să sprijine mamele cu copii.