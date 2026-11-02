În octombrie, spațiul aerian al R. Moldova a fost încălcat de 19 ori

În luna octombrie, atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei au continuat cu aceeași intensitate. Drept consecință, spațiul aerian al R. Moldova a fost încălcat de 19 ori. Mai mult, șase drone au explodat la sol, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării.

Spațiul aerian al R. Moldova a fost încălcat în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Hâncești, Ocnița, Dondușeni, Telenești, Călărași, Ungheni și Edineț, precum și în patru localități din segmentul transnistrean.

La 3 octombrie, cinci incidente au provocat explozii la impactul dronelor cu solul, în extravilanul orașului Căușeni și în localitățile Constantinovca din raionul Căușeni, Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, Puhăceni din raionul Anenii Noi) și Dubovca din raionul Hâncești.

Un alt incident, soldat cu explozia unei drone, a fost înregistrat la 16 octombrie, în apropierea satului Scăieni, raionul Dondușeni.

„În contextul amplificării amenințărilor aeriene, dezvoltarea capabilităților moderne de supraveghere, detectare și neutralizare a acestora reprezintă o necesitate stringentă pentru apărarea națională. Prevenirea unor incidente cu consecințe grave asupra securității cetățenilor și infrastructurii critice impune investiții, din timp, în capacitatea Armatei Naționale de a face față acestor pericole”, a transmis Ministerul Apărării.

De la începutul anului 2026, au fost înregistrate 67 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Începând cu anul 2022, numărul total al incidentelor consemnate a ajuns la 104.

Ministerul Apărării solicită repetat cetățenilor să informeze imediat autoritățile, prin apelarea Serviciului 112, în cazul depistării dronelor sau a fragmentelor acestora